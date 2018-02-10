البث الحي
سياسة

شاهد: حطام الطائرة الإسرائيلية قد يكون وصل الأردن

10/2/2018

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة سقوط جسم غريب في قرية ملَكا في محافظة إربد شمال الأردن، يتوقع أن يكون جزءا من حطام الطائرة الإسرائيلية التي أسقطت في سوريا.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط جسم معدني يرجح أنه من بقايا طائرة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية السورية، اليوم السبت، ويظهر الفيديو المتداول والصور جسما معدنيا سقط في قرية ملكا بمحافظة إربد الأردنية، المجاورة للجولان المحتل.
وبينما قال مستخدمو مواقع التواصل إنه "بقايا الطائرة الإسرائيلية التي تعرضت لصواريخ من الجانب السوري، قال آخرون إن هذه بقايا صواريخ البتشورا التي أطلقت على الطائرات الإسرائيلية، وقد سقطت فوق الأردن.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وأطفأت النيران في الجسم المذكور، فيما قال مصدر عسكري للجزيرة إن القوات المسلحة تحقق في الحادثة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة تتعامل مع أجزاء من جسم عسكري سقط في منطقة خالية من السكان ببلدة ملكا، وإنه تم عزل المنطقة مؤكدا عدم تسجيل إصابات.

ومن قرية سحم الكفارات في إربد (شمال) قالت شاهدة العيان أم فارس طوالبة للجزيرة إنها سمعت صوت دوي انفجار قوي عند حدود التاسعة بالتوقيت المحلي، وعندما خرجت من المنزل وجدت شظايا معدنية تسقط على منزلها ومحيطه.

وأضافت الشاهدة أن بعض الشظايا سقطت على مدرسة بالقرية، غير أن الحادثة تزامنت مع عطلة دراسية ولم يتضرر أحد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف صباح اليوم بإسقاط مقاتلة من طراز أف 16 إثر تعرضها لإطلاق نيران من داخل سوريا، وقال إن المقاتلة تحطمت ونجا طاقمها المكون من طيارَين اثنين بعد تنفيذها غارة على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)