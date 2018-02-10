شاهد: حطام الطائرة الإسرائيلية قد يكون وصل الأردن

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة سقوط جسم غريب في قرية ملَكا في محافظة إربد شمال الأردن، يتوقع أن يكون جزءا من حطام الطائرة الإسرائيلية التي أسقطت في سوريا.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط جسم معدني يرجح أنه من بقايا طائرة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية السورية، اليوم السبت، ويظهر الفيديو المتداول والصور جسما معدنيا سقط في قرية ملكا بمحافظة إربد الأردنية، المجاورة للجولان المحتل.

وبينما قال مستخدمو مواقع التواصل إنه "بقايا الطائرة الإسرائيلية التي تعرضت لصواريخ من الجانب السوري، قال آخرون إن هذه بقايا صواريخ البتشورا التي أطلقت على الطائرات الإسرائيلية، وقد سقطت فوق الأردن.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وأطفأت النيران في الجسم المذكور، فيما قال مصدر عسكري للجزيرة إن القوات المسلحة تحقق في الحادثة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة تتعامل مع أجزاء من جسم عسكري سقط في منطقة خالية من السكان ببلدة ملكا، وإنه تم عزل المنطقة مؤكدا عدم تسجيل إصابات.

ومن قرية سحم الكفارات في إربد (شمال) قالت شاهدة العيان أم فارس طوالبة للجزيرة إنها سمعت صوت دوي انفجار قوي عند حدود التاسعة بالتوقيت المحلي، وعندما خرجت من المنزل وجدت شظايا معدنية تسقط على منزلها ومحيطه.

وأضافت الشاهدة أن بعض الشظايا سقطت على مدرسة بالقرية، غير أن الحادثة تزامنت مع عطلة دراسية ولم يتضرر أحد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف صباح اليوم بإسقاط مقاتلة من طراز أف 16 إثر تعرضها لإطلاق نيران من داخل سوريا، وقال إن المقاتلة تحطمت ونجا طاقمها المكون من طيارَين اثنين بعد تنفيذها غارة على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية.