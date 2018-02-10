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سياسة|مصر

شاهد: الجيش المصري يعلن مواصلة توجيه الضربات في سيناء

10/2/2018

أعلن الجيش المصري استمرار العمليات الخاصة "سيناء 2018 "، لاستهداف تجمعات المسلحين في شمالي ووسط شبه جزيرة سيناء.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش المصري اليوم السبت إن القوات الجوية واصلت على مدار الليلة الماضية تنفيذ العديد من الضربات الجوية ضد التجمعات والبؤر التي تم رصدها مسبقا بشمال ووسط سيناء، واستمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة.

وأضاف أنه في توقيت متزامن قامت القوات المنفذة المدعوة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء، كما قامت القوات البحرية بأعمال التامين من رفح حتى غرب العريش لقطع الإمدادات عن المسلحين.

المصدر : وكالات
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