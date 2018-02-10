شاهد: إصابة ضابط و2 آخرين في حادث لموكب جاستن ترودو بكاليفورنيا

أصيب ضابط شرطة كان يركب دراجة نارية في موكب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو فيما أصيب شخصان آخران في حادث بولاية كاليفورنيا مساء الجمعة.

وقالت وسائل إعلام، إن سيارة ترودو لم تشارك في الحادث.

ووقع الحادث فى سيمي فالي بولاية كاليفورنيا على بعد حوالي 40 ميلا (65 كم) شمال غرب لوس أنجليس بعد أن غادر ترودو مكتبة ومتحف رونالد ريجان الرئاسي حيث ألقى خطابا عن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

ووقع التصادم على بعد 4 أميال (6 كم) من المكتبة عندما تحولت سيدة كانت تقود سيارة "تويوتا هايلاندر" إلى اليسار أمام الموكب، وقد تم نقل السائقة وابنها، الذى كان في السيارة، إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته محطة ( أيه بي سي ).

ونقلت إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا على تويتر قولها إن ضابط شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا نقل إلى المستشفى "بجروح متوسطة".

ويزور رئيس الحكومة الكندية جاستان ترودو الولايات المتحدة لأربعة أيام، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين حيث تعتبر كندا ، أمريكا الشريك التجاري الأول، ويزور ترودو بشكل رئيسي ولايات يقترع سكانها في غالبيتهم للحزب الديمقراطي، وهي ولايات يعتقد رئيس الحكومة الليبرالية أنها أكثر تقبلاً لمواقفه في مجاليْ التجارة والبيئة.

ويزور ترودو في هذا الإطار مدن شيكاغو ولوس أنغليس وسان فرانسيسكو حيث نالت مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون تأييداً واسعاً بوجه منافسها الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترمب.

ويقوم ترودو بهذه الزيارة بعد أسبوع ونيف على نهاية الجولة السادسة من مفاوضات تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي عُقدت في مونتريال، والتي كان من المقرر أن تكون الأخيرة، وقبل جولة جديدة من المفاوضات أواخر الشهر الحالي ستسعى فيها دول الاتفاق الثلاثة، كندا والولايات المتحدة والمكسيك، إلى تذليل العقبات العديدة التي لا تزال تعترض التوصل إلى اتفاق جديد.