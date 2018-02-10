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سياسة

شاهد: إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد قصف أهداف إيرانية بسوريا

10/2/2018

قال الجيش الإسرائيلي إن مضادات للطائرات انطلقت من سوريا أسقطت إحدى طائراته المقاتلة اليوم السبت، وإن إسرائيل هاجمت هدفا إيرانيا أطلق طائرة دون طيار لمجالها الجوي من سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي.. نيران سورية هائلة مضادة للطائرات… سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة سقطت في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وإنه ضرب أهدافا إيرانية هناك اليوم السبت ردا على ذلك.

وقال الجيش في بيان "اعترضت طائرة هليكوبتر مقاتلة بنجاح طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وتسللت إلى إسرائيل. رصدت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة في مرحلة مبكرة وكانت تحت المراقبة حتى تم اعتراضها".

وأضاف الجيش "ردا على ذلك ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا إيرانية في سوريا" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جاب آخر، قال التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري إن عدوانا إسرائيليا جديدا وقع على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى، وأن الدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي وأصاب أكثر من طائرة.

المصدر : رويترز
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