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سياسة|مصر

حبس نائب رئيس حزب مصر القوية بتهمة "الإرهاب"

محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية المعارض في مصر
محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية المعارض في مصر
10/2/2018

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للقصاص تهمة "التورط مع جماعة الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية"، كما وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة الإخوان التي تعتبرها الحكومة المصرية "إرهابية".

وذكرت النيابة أنها "واجهت المتهم بأدلة الاشتراك مع التنظيم فى التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، أمس الأول الخميس، دون أن تعلن عن مكان احتجازه.

وأعربت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء توقيف القصاص، مطالبة السلطات المصرية بالإعلان عن مكان وجوده وإطلاق سراحه.

ويعد حزب مصر القوية، من أبرز الأحزاب التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات في البلاد، والمقرر إجراؤها في مارس/ آذار القادم.

ومؤخرًا دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و"التخوين" لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات.

المصدر : وكالات
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