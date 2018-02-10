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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: مذكرة الديمقراطيين بشأن روسيا "سياسية للغاية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
10/2/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) إن مذكرة سرية كتبها أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس لتفنيد وثيقة نشرها الجمهوريون الأسبوع الماضي "سياسية للغاية وطويلة للغاية".

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر " توتير" يجب "إعادة صياغتها بدرجة كبيرة".

تغريدة ترامب عن مذكرة كتبها الديمقراطيين بشأن روسيا

وأوقف ترمب أمس (الجمعة) نشر المذكرة التي تسعى للرد على مذكرة للجمهوريين سمح ترمب بنشرها.

وأشارت مذكرة الجمهوريين إلى انحياز مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل ضد ترمب في التحقيق الاتحادي بشأن روسيا والانتخابات الأمريكية عام 2016.

وغرد ترمب قائلا "أرسل الديمقراطيون مذكرة رد سياسية للغاية وطويلة للغاية يعلمون، بسبب مصادرهم وطرقهم (وغير ذلك)، أنها تحتاج لإعادة صياغة بدرجة كبيرة. وعندئذ سيلومون البيت الأبيض على عدم الشفافية".

وأضاف "أخبرتهم (بضرورة) إعادة كتابتها وإرسالها مجددا بصيغة ملائمة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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