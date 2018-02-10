تركيا ترفض انتقادات أمريكا بعد حبس عالم في ناسا

رفضت تركيا انتقادات الولايات المتحدة بعد إدانة عالم في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بتهمة الإرهاب قائلة إن محاكمته اتسمت بالنزاهة وإن قرار المحكمة التركية يجب احترامه.

وأدين سركان جولج الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية بانتمائه إلى منظمة إرهابية مسلحة وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر حسبما ذكرت القناة التلفزيونية الخاصة (سي.إن.إن ترك).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي في بيان "حوكم المواطن التركي سركان جولج أمام محكمة تركية مستقلة وحكم عليه بعد محاكمة عادلة… نتوقع من نظرائنا الأمريكيين احترام قرارات المحاكم التركية المستقلة".

وفي المحاكمة، قيل إن جولج كان على صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في يوليو/تموز 2016. ونفى جولج أي اتصال له بحركة غولن.

وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء الحكم ومصير مواطنين أمريكيين آخرين يواجهون المحاكمة في ظل حالة الطوارئ في تركيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت يوم الخميس "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الإدانة التي صدرت في الثامن من فبراير/شباط دون أدلة موثوق منها ضد المواطن الأمريكي سركان جولج بأنه عضو في منظمة إرهابية".

كما دعت نويرت تركيا إلى إنهاء حالة الطوارئ التي فرضتها عقب محاولة الانقلاب والإفراج عمن اعتقلوا تعسفيا.

وعلقت تركيا والولايات المتحدة إصدار التأشيرات العام الماضي بعد أن شكت واشنطن من اعتقال تركيين من موظفي قنصليتها للاشتباه في أن لهما دورا في محاولة الانقلاب. واستأنفت الدولتان إصدار التأشيرات في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017.