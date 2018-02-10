تداعيات إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران سورية.. لحظة بلحظة

أعلنت إسرائيل اليوم السبت إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع إف 16 بعد استهدافها من قبل مضادات أرضية انطلقت من سوريا. وأثار الحادث تداعيات عدة داخل إسرائيل وسوريا.

وفيما يلي آخر التطورات.

مراسل الجزيرة: دخول أليات عسكرية إلى المنطقة الحدودية بالجولان السوري المحتل.

وزير الخارجية الروسي يدعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وتفادي التصعيد.

– وزير الخارجية الروسي: يجب على جميع الدول في المنطقة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

– وزير الخارجية الروسي: موسكو تشعر بقلق بالغ حيال الهجمات الأخيرة في سوريا.

– مراسل الجزيرة: صافرات إنذار تدوي في المنطقة الحدودية بالجولان السوري المحتل.

– الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: يد الإرهاب الإيرانية تسعى لزعزعة الأمن في المنطقة.

– الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول إثبات سيطرتها الكاملة على القرار في سوريا.

– نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: قادرون على فتح أبواب جهنم على إسرائيل إذا ما أردنا ذلك.

– الخارجية اللبنانية: نؤكد على حق الدفاع المشروع ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

– الخارجية اللبنانية: سنقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن لاستخدامها أجواء لبنان.

الخارجية اللبنانية: نحذر إسرائيل من مغبة استخدام أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا.

– المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني للجزيرة: إسقاط المقاتلة تحذير واضح لإسرائيل.

– مسؤول إيراني للجزيرة: زمن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولى وسيواجه أي هجوم برد حازم.

– مسؤول إيراني للجزيرة: محور المقاومة لن يسمح لإسرائيل بعد الآن بمواصلة اعتداءاتها دون رد.

– مسؤول إيراني للجزيرة: إيران تقف إلى جانب سوريا في مواجهة أي حماقة إسرائيلية.

– نائب قائد الحرس الثوري الإيراني ينفي صحة الرواية الإسرائيلية بشأن الطائرة بدون طيار.

– غرفة عمليات حلفاء سوريا: الرواية التي ساقها العدو الإسرائيلي هي كذب وافتراء وتضليل.

– غرفة عمليات حلفاء سوريا: العمل الإرهابي الذي قام به الكيانالصهيوني لن يتم السكوت عنه.

– غرفة عمليات حلفاء سوريا: عمل الطائرات المسيرة هو جمع المعلومات لصالح الجيش السوري.

– رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي: استغلينا دخول الطائرة الإيرانية لاستهداف مواقع سورية وإيرانية.

– الجيش الإسرائيلي ينشر وحدات رصد ومتابعة على التلال المشرفة على ريف القنيطرة.

– مراسل الجزيرة: نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

– سفير إسرائيل لدى موسكو: مستعدون لمنع تحول سوريا ولبنان لجسر عسكري إيراني.

– الجيش الإسرائيلي: لا نسعى للتصعيد مع سوريا وإيران.

– الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: اعتراض الطائرة المسيرة الإيرانية كان عملا دفاعيا.

– مصادر إعلامية سورية: انفجار صاروخ إسرائيلي في محيط الفوج 150 دفاع جوي بريف درعا.

– مصادر إعلامية سورية: صواريخ سورية تنطلق باتجاه أهداف معادية في الأراضي المحتلة.

– سفير إسرائيل بموسكو: يجب إخلاء منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا من الإيرانيين وحزب الله.

– وزير في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يقول إن من مصلحة إسرائيل تهدئة الأوضاع.

– يديعوت أحرونوت: إسرائيل طلبت تدخلا روسيًا عاجلا لاحتواء الموقف.

– سفير إسرائيل لدى موسكو: الوجود العسكري الإيراني في سوريا يتطلب تنسيقا مع روسيا.

– القناة الثانية الإسرائيلية: إسرائيل تطالب الولايات المتحدة وروسيا بوقف تدهور الأوضاع.

– الشرطة الإسرائيلية تواصل إغلاق موقع سقوط المقاتلة بين مدينتي الناصرة وشفا عمرو بالجليل.

– رئيس بلدية حيفا يوجه تعليماته لفتح الملاجيء العامة في المدينة تحسبا لتدهور محتمل.

– الجيش الإسرائيلي: الغارات استهدفت 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

– الجيش الإسرائيلي: ما حدث حتى الآن هو أقل من حرب وأكثر من مواجهة.

– الجيش الإسرائيلي: سوريا وإيران تلعبان بالنار.

– الجيش الإسرائيلي: اختراق الطائرة المسيرّة يمثل هجوما إيرانيا عدوانيا.

– الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتكبيد من يهدد أمننا ثمنا باهظا ووجهتنا ليست نحو التصعيد.

– الجيش الإسرائيلي يؤكد أن إسقاط المقاتلة إف 16 تم بنيران المضادات الأرضية السورية.

– مراسل الجزيرة: انفجار مستودع ذخيرة للنظام غرب مدينة الكسوة بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي.

– مراسل الجزيرة: توقف حركة الطيران الحربي بشكل كامل في مطار تيفور العسكري.

– التلفزيون السوري: الدفاع الجوي أفشل هجوما إسرائيليا ثانيا على مواقع في المنطقة الجنوبية.

– الجيش الإسرائيلي: نحن مستعدون لمختلف السيناريوهات وسنواصل التحرك وفق الحاجة.

– الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل في العمق السوري كلما تطلب الأمر.

– مراسل الجزيرة: المقاتلات الإسرائيلية تتعرض مجددا للمضادات الأرضية السورية.

– الأناضول: إسرائيل تغلق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية.

– متحدث عسكري إسرائيلي: استهدفنا 12 موقعا منها قواعد للجيش السوري وأهداف إيرانية.

– الناطق العسكري الإسرائيلي يعلن استهداف 12 موقعا في سوريا.

– القناة العاشرة الإسرائيلية: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل غير معنية بتصعيد إضافي.

– مراسل الجزيرة: الغارات الإسرائيلية استهدفت مطار تيفور العسكري في سوريا.

– نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع كبار أجهزة الأمن وأعضاء المجلس الأمني السياسي المصغر.

– مراسل الجزيرة: بلدات إسرائيلية في الشمال تفتح الملاجيء العامة تحسبا لتدهور الأوضاع.

– مواقع إخبارية موالية للنظام: غارات إسرائيلية جديدة في محيط "الديماس" بريف دمشق.

– مراسل الجزيرة: أنباء عن توقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون في تل أبيب.

– الجيش الإسرائيلي يعلن أن أحد الطيارين الإسرائيليين أصيب بجروح خطرة بعد سقوط الطائرة المقاتلة.

– القناة العاشرة الإسرائيلية: الطائرات استهدفت وحدة تابعة للحرس الجمهوري في دمشق.

– الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان.

– الجيش الإسرائيلي ينفي تقريرا سوريًا بإصابة أكثر من طائرة إسرائيلية.

– التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري: الدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي وأصاب أكثر من طائرة.

– التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري: عدوان إسرائيلي جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى

– الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 وسط نيران سورية ونجاة الطيار

– الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف "مواقع إيرانية" في سوريا ردا على انطلاق طائرة إيرانية دون طيار