البث الحي
سياسة|مصر

العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح القصاص

محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية المعارض في مصر
محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية المعارض في مصر
9/2/2018

أعربت منظمة العفو الدولية (الجمعة) عن "قلقها" إزاء توقيف محمد القصاص، نائب رئيس حزب "مصر القوية" المعارض.

جاء ذلك في بيان لـ "ناجية بونعيم"، مديرة الحملات الدولية في شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية.

وقالت بونعيم، إن "المنظمة قلقة بشأن القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، وعدم إتاحة أي معلومات عن مكان وجوده".

وأوضحت أن القصاص، وهو أحد أبرز شباب ثورة يناير 2011، "يمكن أن يكون مختفيا قسريا".

وطالبت "السلطات المصرية بالإعلان عن مكان وجوده.. وإطلاق سراحه".

وأعلن حزب "مصر القوية" (معارض) يوم الخميس في بيان، أن "قوات الأمن اقتحمت منزل القصاص".

وعادة ما تقول السلطات المصرية إنها تلتزم بالدستور والقانون ولا تنفذ توقيفات خارج الأطر القانونية، ولا يوجد في البلاد حالات اختفاء قسري.

ويعد حزب "مصر القوية"، من أبرز الأحزاب التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقرر إجراؤها في مارس/ آذار القادم.

وتبدو نتيجة رئاسيات مصر، شبه محسومة لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية، في مواجهة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه، تأييده للسيسي.

ومؤخرًا دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و"التخوين" لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات. بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)