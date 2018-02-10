الأمم المتحدة: قتل مدنيين بضربات جوية روسية قد يصل لجرائم حرب

أدّت ضربات جوية سورية وروسية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة لمقتل 230 مدنيا الأسبوع الماضي.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم السبت إن الضربات الجوية السورية والروسية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل 230 مدنيا خلال الأسبوع الماضي في أحداث تعد من أسوأ أعمال العنف في الصراع السوري قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وأوضح أن مكتبه تلقى تقارير بينها تغطية مصورة لاستخدام محتمل " لعناصر سامّة " في الرابع من فبراير / شباط في بلدة سراقب بمحافظة إدلب.

وأضاف في بيان "بعد سبعة أعوام من الشلل في مجلس الأمن، يصرخ الوضع في سوريا لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية ولبذل جهد منسق على نحو أكبر بكثير لإحلال السلام".