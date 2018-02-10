إيران عن إسقاط تل أبيب طائرة من دون طيار: الإسرائيليون كاذبون

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طهران رفضت تقارير عن اعتراض إسرائيل لطائرة إيرانية من دون طيار انطلقت من سوريا (السبت) ووصفتها بأنها "سخيفة".

وكان مسؤول في الحرس الثوري الإيراني قال إن ليس بوسعه تأكيد التقرير لأن الإسرائيليين "كاذبون".

وقالت إسرائيل إنها شنت ضربات جوية ضد الدفاعات الجوية وأهداف إيرانية في سوريا (السبت) في حين قال الجيش السوري إنه أصاب طائرة إف-16 إسرائيلية تحطمت في شمال إسرائيل في تصعيد كبير للتوتر.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله "التقارير التي تتحدث عن طائرة إيرانية بلا طيار تحلق فوق إسرائيل وأيضا عن ضلوع إيران في هجوم على مقاتلة إسرائيلية سخيفة جدا".

وإيران الحليف الإقليمي الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد وهي تنفي وجود أي قوات مسلحة تقليدية في سوريا رغم اعترافها بأن لها مستشارين عسكريين ومتطوعين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وقال قاسمي "لا تقدم إيران إلا المشورة العسكرية لسوريا وبناء على طلب من الحكومة الشرعية للبلاد".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطائرة إف-16 سقطت أثناء مهمة لضرب منشآت للطائرات الإيرانية بدون طيار في سوريا حيث رسخت قوات إيرانية وقوات تدعمها إيران وجودها أثناء القتال في صف الرئيس الأسد.

وقالت إسرائيل إنها أرسلت طائراتها إلى سوريا بعد إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار أثناء وجودها في الأجواء الإسرائيلية في وقت سابق (السبت).

وأضافت إسرائيل أن طائراتها الحربية تعرضت لإطلاق نار في سوريا رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن السبب في سقوط الطائرة.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قاسمي قوله "الحكومة الشرعية لسوريا لها كل الحق في الدفاع عن ترابها وأراضيها ضد أي معتد أجنبي".

وفي وقت سابق لم يعلق البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني على تقارير عن اعتراض إسرائيل لطائرة إيرانية بدون طيار انطلقت من سوريا (السبت) بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

ونقلت تسنيم عن سلامي قوله "لا يمكننا تأكيد هذا التقرير عن الطائرة بلا طيار لأن الإسرائيليين كاذبون… إذا أكد السوريون هذا الخبر فسنؤكده أيضا".