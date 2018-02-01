معهد نرويجي يرشح ترمب لجائزة نوبل للسلام لعام 2018

أعلن هنريك أوردال مدير معهد البحوث من أجل السلام في العاصمة النرويجية أوسلو ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2018.

وأضاف مدير المعهد، الذي لا تربطه علاقة بالجائزة، في حوار مع صحيفة نرويجية إلكترونية إن سبب ترشيح ترمب هو نفس السبب الذي رشح من أجله العام الماضي مستشهدا بأيديولوجية ترمب لتحقيق " السلام من خلال ايديولوجية القوة".

ومن بين المرشحين الآخرين لجائزة نوبل للسلام لعام 2018، منتقدي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وانتهى الأربعاء الموعد النهائي للترشيح لنيل الجائزة، بيد أن لجنة نوبل النرويجية المكونة من خمسة أشخاص لم تسجل بعد جميع المرشحين، ويمكنها إضافة مقترحاتها الخاصة عندما تجتمع في نهاية فبراير/ شباط الجاري.

وقالت وكالة الأنباء النرويجية "ان تي بي" إن عضوا في حزب اليسار الاشتراكي المعارض النرويجي رشح مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لدورها "في الدفاع عن حقوق اللاجئين".

وأضافت الوكالة أن أعضاء آخرين في الحزب رشحوا كلا من صحيفة نوفايا جازيتا الروسية المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والناشطين الذين يساعدون ضحايا التعذيب في روسيا.

كما تم ترشيح منظمة اصحاب الخوذ البيضاء، وهي مجموعة إنقاذ تطوعية في سورية، والطبيب الكونغولي دينيس موكويغ الذي ساعد ضحايا الحرب الأهلية في البلاد مرة أخرى، وقوات البيشمركة العراقية الكردية لدورها في محاربة تنظيم الدولة لنيل الجائزة.

ورشح برلماني من الحزب التقدمي.

وقرر السويدي الفريد نوبل، مخترع الديناميت، منح هذه الجوائز عام 1901 في خمس فئات هي: الأدب والسلام والطب والفيزياء والكيمياء لتكريم "الذين قدموا خدمات جليلة للإنسانية ".

ومنحت الجائزة 98 مرة لأولئك الذين "قدموا أكبر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، وإلغاء أو تخفيض أعمال التسليح الجارية، وعقد مؤتمرات السلام والترويج لها ".

وحصلت مجموعة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "ايكان" على الجائزة العام الماضي.