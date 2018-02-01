لبنان يقول إنه لن يرغم لاجئين سوريين على العودة لبلادهم

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الخميس إن بلاده لن ترغم اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم لكنه دعا إلى المزيد من المساعدات الدولية للتعامل مع أزمة اللاجئين.

وفر أكثر من مليون سوري إلى لبنان المجاور بعد أن اندلعت الحرب في بلادهم في 2011 ويمثل اللاجئون حاليا ربع سكان لبنان.

ودعا بعض السياسيين اللبنانيين إلى عودة اللاجئين السوريين لبلادهم بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على المزيد من المناطق ومع انتهاء المعارك في أنحاء البلاد.

وقال الحريري "موقف حكومتي واضح جدا. لن يجبر أحد على العودة إذا لم يرد العودة".

وحذر الحريري في خطاب خلال مؤتمر للمانحين في بيروت، دعا لجمع 2.68 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة الأزمة هذا العام، من أن اللاجئين قد يحاولون الانتقال لدول أخرى إذا لم يجدوا دعما كافيا في لبنان.

وقال "نحتاج إلى المزيد من المجتمع الدولي لأننا نؤدي خدمة عامة للمجتمع الدولي. إذا لم يحدث ذلك سيسعى هؤلاء الناس للعثور على مكان آخر للجوء".