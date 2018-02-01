كندا تعدّل النشيد الوطني تحقيقًا لـ "المساواة بين الجنسين"

وافق مجلس الشيوخ الكندي على مشروع قانون من شأنه تعديل النشيد الوطني للبلاد بحيث يتم تطبيق الحياد الجنسي والمساواة بين الجنسين.

وذكرت شبكة "سي.بي.سي" التليفزيونية الكندية على موقعها (هيئة حكومية)، اليوم الخميس، أنّ التعديل ينص على استخدام لفظ "جميعًا" عوضًا عن "أبناء" في فقرة من النشيد الذي يحمل اسم "يا كندا".

ووفقًا للقانون المنتظر التصديق عليه من الحاكم العام لكندا، ستستبدل جملة "الوطنية الحقيقية في قلوبنا جميعًا" بـ "الوطنية الحقيقية في قلوب الأبناء".

وجاء قرار مجلس الشيوخ، أمس، لمحو اللفظ القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) من النشيد الوطني، وذلك رغم معارضة عدد من النواب المحافظين، وفق المصدر ذاته.

وفي يونيو/ حزيران 2016، وافق مجلس العموم (الغرفة السفلى في البرلمان الكندي)، على مشروع القانون.

ومنذ اعتماد النص نشيدًا رسميًا للبلاد عام 1980، حاول برلمانيون تعديل الكلمة، لكنهم فشلوا حتى صدور قرار أمس.