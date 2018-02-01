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سياسة|بريطانيا

شاهد: وزير بريطاني يستقيل بسبب تأخره على جلسة للبرلمان

1/2/2018

قدم وزير بريطاني، خلال تحدثه أمام جلسة لمجلس اللوردات الأربعاء، استقالته لتأخره دقائق على موعد استجواب أمام المجلس.

وتأخر اللورد مايكل بيتس (56 عاما) لدقائق عدة على استجوابه أمام مجلس اللوردات البريطاني بشأن المساواة في الدخل، ما دفع مسؤولا آخر للإجابة عن سؤال كان يفترض أن يجيب عنه بيتس.

وأظهر مقطع مصور اللورد البريطاني وهو يتكلم بتأثر بالغ ويعتذر بصورة بالغة عن تأخره دقائق على المجلس، قائلا إنه "يشعر بالعار" بشأن ما حدث ليقدم استقالته ويغادر الجلسة على الفور.

وتعالت صيحات أعضاء المجلس والحاضرون في الجلسة رافضة لاستقالة الوزير، بينما أصر اللورد على المغادرة على الفور.

ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية قبول استقالة اللورد بيتس، وقال متحدث باسم مجلس الوزراء أن الاستقالة " لم تكن ضرورية" وأن الوزير قبل الاستمرار في مهام منصبه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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