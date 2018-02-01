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سياسة

شاهد| وزير الخارجية القطري: مستعدون للمشاركة في قمة خليجية أمريكية

1/2/2018

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده مستعدة للحوار والمشاركة في قمة خليجية أمريكية في منتجع كامب ديفيد.

وأضاف الوزير في حوار بمعهد إنتربرايز الأمريكي في واشنطن أنه يجب أن يكون دافع دول الحصار للمشاركة في القمة هو الإرادة الحقيقية وليس بالإكراه.

وأشار إلى أن قطر محاطة بقوى مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وبعض هذه القوى تريد أن تهيمن، والحصار المفروض على قطر هو أحد الأدوات التخريبية لإخضاعها.

وقال الوزير إن الشعب القطري صمد في وجه الحصار ويمكن أن يغفر للجيران من أجل ترسيخ أمن الخليج.

وأضاف أنه لا يمكن العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل الخامس من يونيو/ حزيران، مؤكدا أن أي ضوء في نهاية النفق لحل الأزمة الخليجية يجب أن يستند إلى مبدأ المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر والولايات المتحدة شريكان قويان ضد التنظيمات الإرهابية في كافة المجالات، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان الصيف الماضي في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بإيران، قال الوزير القطري إنه بلاده تفرق بين العلاقات الاقتصادية وبين العلاقات السياسية مع إيران، مضيفا بأنها كانت المنفذ الوحيد الباقي لاستيراد الغذاء والدواء بعد فرض الحصار على قطر، ولكن ذلك لا يعني أن قطر أكثر قربا من إيران وسياساتها، بل على العكس قطر تقف على الجانب الأخر من السياسات الإيرانية في الكثير من قضايا المنطقة ولكن حل هذه الاختلافات لا يكون في ساحات المعارك أو الصراعات.

وأشار إلى أن الحل السياسي عبر مشاركة الجميع هو السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة وليس بتغذية الاقتتال والنزاعات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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