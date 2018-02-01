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سياسة

شاهد: أزمة الكهرباء في غزة تهدد حياة أطفالها المرضي

1/2/2018

تتوالى الأزمات التي تضرب القطاع الصحي في غزة، جرّاء تواصل انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح ما بين (18-20) ساعة يومياً، ونفاد كميات الوقود المشغّلة للمولدات الكهربائية البديلة.

فبعد مرور يومين على وقف تقديم الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون (تابع لوزارة الصحة)، شمالي قطاع غزة، أعلنت مستشفى محمد الدرة للأطفال، عن تقليص الخدمات التي تقدّمها بنسبة 60%. 

ويتهدد تواصل أزمة الكهرباء ونفاد كميات الوقود مستشفى "الدرّة" المختص برعاية الأطفال بالتوقف بشكل كامل.

ويقول ماجد حمادة، مدير المستشفى "منذ حوالي 10 أيام، أبلغنا بعدم توريد أي كميات من الوقود إلى المستشفى، بسبب نفاد الكميات لدى الوزارة، مما اضطرنا لإجراءات تقشفية داخل المستشفى".

واعتمدت المستشفى، منذ 10 أيام، كما يقول حمادة، على مولد كهربائي واحد (صغير) لتشغيل الأجهزة الطبية، مع إيقاف المولد الآخر الذي تملكه المستشفى.

ويتابع "أمس، وبعد مرور 10 أيام على خطة الطوارئ، ينفد لدينا آخر لتر من الوقود، وينطفئ المولد الكهربائي".

وأعلن حمادة عن تقليص الخدمات الصحية التي تقدّمها المستشفى للأطفال بنحو 60%، بسبب أزمة الوقود والكهرباء.

ويوضح حمادة أن المستشفى اضطرت لإغلاق قسم العناية المركزّة بشكل كامل، وترحيل الأطفال المرضى، الذين كانوا يتعالجون فيها، إلى مستشفيات أخرى.

ويستكمل قائلاً "كان القسم يضم حوالي 3 أطفال، اثنين منهم موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي، نقلناهم عبر سيارات إسعاف مجهّزة كما غرف العناية المركزة".

ويحتوي قسم العناية المركّزة في مستشفى الدرة على 5 أسرة مجهّزة بأجهزة تحتاج إلى الكهرباء على مدار الساعة.

ويقول حمادة "هذه الأجهزة، منها أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة تنظيم الجرعات الدوائية التي تعطي بكميات محسوبة بدقة على مدار الساعة، فلم يعد من الممكن تشغيل تلك الأجهزة، وإنقاذ حياة الأطفال، في ظل نفاد الوقود".

ويتهدد توقف قسم العناية المركزة في مستشفى الدرة، حياة الأطفال المرضى، الذين يصلون المستشفى بسبب حالات وحوادث طارئة.

كما تسبب توقف المولّد الثاني في المستشفى –صباح أمس- إلى دمج قسميّ المبيت في قسم واحد، للتمكّن من تقديم الحد الأدنى للمرضى.

ويخدم مستشفى الدرة، الواقع شرقي مدينة غزة، منطقة سكانية يصل تعدادها إلى 200 ألف نسمة؛ نصفهم من الأطفال.

ويقدّم هذا المستشفى خدماته الطبية لحوالي 100 ألف طفل فلسطيني.

ويضم قطاع غزة 13 مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، و54 مركزاً صحياً لتقديم الرعاية الأولية، تغطّي حوالي 95% من الخدمات المقدمة لأكثر من مليوني مواطن بغزة.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهرياً، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين (8-12ساعة) يومياً، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر (شهرياً) حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يومياً.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ 2006.

وتحتاج غزة إلى نحو 600 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاواط، توفر إسرائيل منها 120 ميغاواط، ومحطة توليد الطاقة 60 ميغاواط، إضافة إلى 30 ميغاواط من الجانب المصري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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