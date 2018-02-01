تركيا: لا يحق لفرنسا إعطاء دروس لنا بخصوص "غصن الزيتون"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه لا يحق لفرنسا ولأي دولة أخرى، إعطاء بلاده دروسا بخصوص عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين السورية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، علق فيه على تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال وجوب عدم تحول عملية غصن الزيتون إلى "احتلال للأراضي السورية".

وأوضح جاويش أوغلو أن أهداف غصن الزيتون معروفة وواضحة ويعلمها الجميع، وأن أنقرة زودت كافة الأطراف بمعلومات عن العملية وأهدافها قبل إطلاقها.

وأضاف جاويش أوغلو قائلا "قمت بتزويد وزير الخارجية الفرنسي بمعلومات عن أهداف عملية غصن الزيتون، وكذلك فعل الرئيس أردوغان في اتصال هاتفي مع ماكرون، لكن وللأسف فإن هذه التصريحات حول العملية تظهر سياسة مزدوجة المعايير لدى الأوربيين، فعندما يتحدثون للعموم يقولون مثل هذه العبارات، وعندما يتحدثون إلينا يقولون إنكم محقون في هذه العملية".

وأردف قائلا: "نحن لسنا مثل فرنسا التي احتلت الجزائر ودول المغرب العربي، وأفعالهم في القارة الأفريقية معروفة للجميع، وليس لفرنسا الحق أن تعطينا دروسا في هذه المسائل، فعملية غصن الزيتون ليست مخالفة للقوانين الدولية".

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا من أكثر الدول التي تولي اهتماما لوحدة الأراضي السورية وصون حدودها، مشيرا أن هدف غصن الزيتون هو تطهير الأراضي السورية من الإرهابيين، والقضاء على المخاطر التي تهدد تركيا من الجانب السوري.