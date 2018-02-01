انفجار بغرفة تدفئة يهز العاصمة التركية

قال حاكم محلي على تويتر إن انفجارا في غرفة تدفئة بأحد المباني هز العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال حاكم أنقرة إرجان توباكا "وقع انفجار في غرفة تدفئة بالغاز في مبنى بحي كوكورامبار وحتى الآن لم يتم تحديد السبب".

وأضاف "وفقا للتقارير الأولية فلا يوجد قتلى أو مصابون".

وذكر شاهد من رويترز أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار بعد سماع دوي هائل.

وأظهرت لقطات من مسرح الانفجار أضرارا بالغة لحقت بواجهة المبنى بينما تحطمت نوافذ المباني والسيارات وتناثر الركام في الشوارع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى كان خاويا باستثناء أفراد الأمن عندما وقع الانفجار.