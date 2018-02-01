البث الحي
سياسة|تركيا

انفجار بغرفة تدفئة يهز العاصمة التركية

1/2/2018

قال حاكم محلي على تويتر إن انفجارا في غرفة تدفئة بأحد المباني هز العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال حاكم أنقرة إرجان توباكا "وقع انفجار في غرفة تدفئة بالغاز في مبنى بحي كوكورامبار وحتى الآن لم يتم تحديد السبب".

وأضاف "وفقا للتقارير الأولية فلا يوجد قتلى أو مصابون".

وذكر شاهد من رويترز أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار بعد سماع دوي هائل.

وأظهرت لقطات من مسرح الانفجار أضرارا بالغة لحقت بواجهة المبنى بينما تحطمت نوافذ المباني والسيارات وتناثر الركام في الشوارع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى كان خاويا باستثناء أفراد الأمن عندما وقع الانفجار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)