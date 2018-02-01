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سياسة|فرنسا

ازدياد الهجمات العنصرية ضد المسلمين واليهود في فرنسا خلال 2017

مسجد "كريتاي" في فرنسا شهد محاولة دهس مصلين أمامه في 2017
مسجد "كريتاي" في فرنسا شهد محاولة دهس مصلين أمامه في 2017
1/2/2018

أظهرت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية الأربعاء أن البلاد شهدت في 2017 تراجعا في الأعمال العنصرية بصورة عامة لكن الهجمات ضد اليهود والمسلمين سجلت بالمقابل تزايدا.

وبحسب الأرقام التي نشرتها الوزارة فقد سجل العام المنصرم 950 واقعة عنصرية ما يمثل تراجعا بمقدار 16% بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في 2016، السنة التي سجلت تراجعا كبيرا جدا في الأعمال العنصرية.

وكان العام 2015 شهد فورة في الأعمال العنصرية تخطى عددها الألفين وذلك بسبب الاعتداءات التي استهدفت البلاد في شهري يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وتستند هذه الإحصاءات إلى الوقائع (أعمال عنف، حرائق متعمدة، تدنيس…) والتهديدات (خطية أو شفهية أو رسائل جارحة) التي تم التقدم بشكوى بشأنها أو الإبلاغ عنها رسميا.

المصدر : مواقع فرنسية
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