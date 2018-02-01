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سياسة|ميانمار

إلقاء قنبلة حارقة على منزل زعيمة ميانمار

أونغ سان سو كي، زعيمة ميانمار
أونغ سان سو كي، زعيمة ميانمار
1/2/2018

قالت الشرطة في ميانمار اليوم الخميس إنه تم إلقاء قنبلة حارقة (مولوتوف)على منزل زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي صباح اليوم، مما أوقع خسائر محدودة.

وكتبت شرطة يانغون على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنه تم إلقاء القنبلة على زاوية بمنزل سو تشي الذي يطل على بحيرة في يانغون مما سبب ضررا محدودا لخط مياه خارجي. 

وقال المتحدث الحكومي زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية إن سو تشي لم تكن في المنزل وقت الهجوم حيث كانت في البرلمان.

وأصدرت الشرطة صورة لرجل يبلغ من العمر 40 عاما ويرتدي تي شيرت وردي، وقالت إنه مطلوب القبض عليه لصلته بالحادث، وطالبت المواطنين بالاتصال بالشرطة في حال رؤيته.

وكانت سو تشي قد أمضت 15 عاما رهن الإقامة الجبرية في منشأة تخضع لسيطرة الجيش، قبل الإفراج عنها عام 2010 وفوزها بالانتخابات عام 2015.   

وتواجه سو تشي انتقادات دولية واسعة على خلفية معاملة ميانمار لأفراد الروهينغيا، التي وصفتها الأمم المتحدة وأمريكا بأنها ترقى إلى " التطهير العرقي". 

المصدر : الألمانية
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