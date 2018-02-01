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سياسة|بريطانيا

إدانة بريطاني بدهس مصلين مسلمين

1/2/2018

دانت محكمة بريطانية رجلا اليوم الخميس بقتل شخص بسيارته التي دهس بها مجموعة من المصلين المسلمين عمدا خارج مسجد في شمال لندن.

وخلصت المحكمة إلى أن الرجل اتجه لكراهية المسلمين بسبب مشاهدته مسلسلا تلفزيونيا يحكي قصة استغلال جنسي للأطفال تضمن بريطانيين من أصل باكستاني.

واستحوذت كراهية المسلمين على فكر دارين أوزبورن (48 عاما) الذي لم تكن له آراء يمينية قبل مشاهدة مسلسل ثري جيرلز على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الذي يتناول قصة ثلاث فتيات وقعن فريسة لعصابات تستغل الأطفال جنسيا.

وقالت الشرطة إن الرجل بدأ بعد ذلك في البحث عن شخصيات وجماعات يمينية الأمر الذي أقحمه في دوامة من التطرف والرغبة في تنفيذ هجوم.

وقال دين هايدون قائد قيادة مكافحة الإرهاب في لندن "ما تظهره هذه القضية هو أن الأفراد يمكن أن يتحولوا سريعا إلى التطرف".

وأضاف يقول "بصراحة بعض الأفراد يبحثون عن مواد اليوم ويقررون تنفيذ هجوم في المساء".

وفي رسالة خطية تركت في السيارة الفان وصف أوزبورن الرجال المسلمين بأنهم مغتصبون وعبر عن احتقاره لرئيس بلدية لندن صادق خان وزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين وقال للمحلفين في وقت لاحق إنه أراد قتل كوربين في نفس يوم الهجوم.

وخلصت المحكمة اليوم إلى إدانة أوزبورن بالقتل ومحاولة القتل وقال الادعاء والشرطة إنه "عمل إرهابي".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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