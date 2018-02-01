أمريكا تمدد الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا

قالت الحكومة الأمريكية إنها ستسمح لحوالي 7000 سوري بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا آخر على الأقل بموجب وضع الحماية مع احتدام الحرب في بلدهم.

كان السوريون يواجهون احتمال العودة إلى بلد مزقته الحرب إذا ألغت الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقتة الذي يتمتعون به عندما ينتهي أجله في مارس/آذار.

ويسمح القرار الأمريكي لهم بالبقاء حتى 30 من سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان أمس "بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، قررت أن من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة لسوريا".

وأضافت "من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد".

ولم تصل الإدارة الأمريكية إلى حد إعادة تصنيف وضع سوريا مرة أخرى وهو ما يعني أن القرار سيفيد فقط السوريين الموجودين في الولايات المتحدة منذ 2016 أو ما قبله.

وقال منذر (21 عاما) وهو طالب سوري في جامعة أيوا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة "كان دون التطلعات أنهم لم يعيدوا التصنيف، لكني أعتقد أنه برغم ذلك إجراء إيجابي يستحق الإشادة".

وأضاف "إنني سعيد بصدور هذا القرار الآن، ولا داعي للقلق بشأن هذا لثمانية عشر شهرا آخر على الأقل".