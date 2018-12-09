نائب عمدة حيفا: تنظيم الدولة تعلم جرائمه من الحركة الصهيونية!

يشن اليمين الإسرائيلي في حيفا هجوما حادا ضد عمدة المدينة المنتخبة حديثا (عينات كوليش روتيم) بسبب تعيينها (رجاء زعاترة) نائبا لها ضمن صفقة حزبية مع حزب ميريتس اليساري.
من المقرر أن يستمر رجاء زعاترة في منصبه كنائب لعمدة حيفا لمدة 30 شهرا (عامان ونصف العام) كجزء من اتفاق لتبادل مناصب بلدية حيفا بين العمدة عينات كوليش روتيم والحاخام دوبي حيقون زعيم حزب ميريتس اليساري.
كان رجاء زعاترة وهو عضو في حزب حداش (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) قد دخل في ائتلاف انتخابي في انتخابات البلدية وتم انتخابه ممثلا لحزب حداش، ومن ثم اختارته العمدة ليكون نائبا لها.
نبهت يديعوت احرونوت إلى أن سكان مدينة حيفا تنتابهم الحيرة جراء السبب وراء اختيار زعاترة الذي حصل حزبه على مقعدين فقط في مجلس البلدية بينما لم تقم العمدة باختيار ممثل حركة الليكود التي ينتمي إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي حصلت على 3 مقاعد في مجلس بلدية المدينة.
• لن أسحب ما قلته في الماضي.
• هدفي الرئيس من شغل هذا المنصب هو دعم التعايش بين جميع الطوائف داخل حيفا.
• أسعى للعمل على حل المشكلات التي تعاني منها حيفا في مجالات التعليم والإسكان والمرور وغيرها من المجالات الأخرى.
• الذين يجلسون معنا في التحالف يسعون للتحريض ضدي وإشعال الكراهية تجاهي كشخص، وتجاه حزبي، وأيضا تجاه القطاع العربي في اسرائيل.
• أتفهم تلك التصرفات في ضوء كونها وسائل ضمن إدارة عملية سياسية داخلية.
• اقترح على من يوجهون هذه الاتهامات ضدي أن ينتظروا ليحكموا على أفعالي التي تدعم العيش المشترك والمساواة بين المواطنين في حيفا.
• أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه لم يتسن الوصول إلى بلدية مدينة حيفا للتعليق على هذا الموضوع.