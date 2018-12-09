مسؤول أمريكي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن

قال مسؤول أمريكي إنه "لا يوجد مكان في يمن المستقبل لأي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات"، مشيرا إلى أن الإدارة "تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن".

أبرز تصريحات تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج:

من الواضح أن هناك ضغوطا من الداخل، إما بالانسحاب من الصراع أو وقف مساندتنا للتحالف، وهو ما نعارضه بشدة من جانب الإدارة الأمريكية.

نعتقد حقا أن دعم التحالف ضروري. إذا أوقفنا دعمنا فإن ذلك سيبعث برسالة خاطئة.

ليس هناك مكان في يمن المستقبل لتهديد مدعوم من إيران للسعودية وللإمارات وللأوساط الاقتصادية الدولية.

بالنظر إلى الأمام نسعى إلى يمن مستقر وموحد يعزز من الاستقرار الإقليمي والعالمي بدلا من أن يضعفه.

محادثات السلام في اليمن خطوة أولى ضرورية صوب إنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف.

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