البث الحي
سياسة

مسؤول أمريكي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن

طفلة يمنية تعاني من سوء تغذية حاد
طفلة يمنية تعاني من سوء تغذية حاد
9/12/2018

قال مسؤول أمريكي إنه "لا يوجد مكان في يمن المستقبل لأي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات"، مشيرا إلى أن الإدارة "تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن".

أبرز تصريحات تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج:
  • من الواضح أن هناك ضغوطا من الداخل، إما بالانسحاب من الصراع أو وقف مساندتنا للتحالف، وهو ما نعارضه بشدة من جانب الإدارة الأمريكية.
  • نعتقد حقا أن دعم التحالف ضروري. إذا أوقفنا دعمنا فإن ذلك سيبعث برسالة خاطئة.
  • ليس هناك مكان في يمن المستقبل لتهديد مدعوم من إيران للسعودية وللإمارات وللأوساط الاقتصادية الدولية.
  • بالنظر إلى الأمام نسعى إلى يمن مستقر وموحد يعزز من الاستقرار الإقليمي والعالمي بدلا من أن يضعفه.
  • محادثات السلام في اليمن خطوة أولى ضرورية صوب إنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف.
خلفيات:
  • الولايات المتحدة أوقفت الشهر الماضي إعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود.
  • مجلس الشيوخ الأمريكي صوت الشهر الماضي على طرح مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي، الذي يشمل مبيعات أسلحة وتبادل معلومات مخابراتية، للتحالف الذي تقوده السعودية.
  • إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتعرض لضغوط من الداخل بشأن الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقرب من أربع سنوات ودفع البلاد إلى شفا المجاعة.
  • الضغوط تصاعدت على إدارة ترمب منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
  • وقبل أيام، بدأت في السويد محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة طرفي النزاع، وهي أول جولة تعقد في عامين.
  • المحادثات تركز على خطوات لبناء الثقة تشمل إعادة فتح مطار صنعاء وإعلان هدنة في الحديدة، وقد تقود إلى وقف أوسع نطاقا لإطلاق النار.
  • منظمات أممية ودولية حذرت من سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن ووصفت الأزمة هناك بأنها الأسوأ في العالم.
  • دراسة صدرت السبت أفادت بأن حرب اليمن والانهيار الاقتصادي الناجم عنها جعلا 15.9 مليون شخص، أي 53 % من السكان، يواجهون "انعداما شديدا وحادا في الأمن الغذائي" وبأن المجاعة تشكل خطرا إذا لم يُتخذ إجراء لمنعها فورا.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

دار الإفتاء المصرية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)
الأكثر قراءة

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)