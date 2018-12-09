شاهد: خطيبة خاشقجي تتحدث للجزيرة.. ماذا قالت؟

طالبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بالكشف عن مكان جثته وبضرورة الإسراع في محاكمة المتورطين بجريمة قتله.

وأضافت خديجة للجزيرة "من حقنا الإنساني أن نعرف مكان جثة جمال".

أبرز تصريحات خديجة خلال برنامج "ما خفي أعظم"

كنا متفقين على الزفاف في أسبوع دخول جمال للقنصلية.

رغم تأكيد مقتل جمال ما زلت أعيش صدمة لا أستطيع تجاوزها.

رفضت دعوة ترمب لزيارة البيت الأبيض وليس واردا الآن تغيير موقفي.

نريد كشف المسؤولين والمنفذين للجريمة ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

الجبير: لن نسلم مواطنينا

تأتي تصريحات خديجة بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتهم الجبير في مؤتمر صحفي في ختام قمة لدول لمجلس التعاون الخليجي أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول القضية بطريقة قانونية.

أبرز تصريحات الجبير

نحن لا نسلّم مواطنينا.

من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية تصدر أوامر اعتقال وتود أن يُرسل أشخاص إليها.

المعلومات التي تلقيناها من تركيا هي معلومات سبق أن سرّبت إلى الصحف.

طلبنا من تركيا أدلة يمكن أن نستخدمها في المحكمة، لكننا لم نتلقها بالطريقة المناسبة.

تركيا لا تفصح عن معلومات كما يجب أن تفعل.

اتهمنا بتغيير روايتنا علما بأن الوقائع التي وصلت إلينا هي التي تغيّرت وأدت إلى خلاصات مغايرة عن تلك التي فكرنا فيها.

المطالب التركية