شاهد: تعذيب وحشي في سجن يديره الحوثيون باليمن

قالت وكالة أسوشيتد برس إنها وثقت عمليات تعذيب وحشية ضد معتقلين احتجزوا في سجون يديرها مسلحو جماعة الحوثي في اليمن.

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الوكالة قالت إنها تحدثت مع 23 شخصا نجوا من عمليات تعذيب أو كانوا شهودا عليها في مواقع خاضعة لسيطرة مقاتلي الحوثي، كما التقت الوكالة بثمانية من أقارب المعتقلين وخمسة من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولين أمنيين عن السجون.

لا يتذكر منير الشرقي ما حدث له، بعد اختفائه في العام 2017 في منطقة خاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي.

عثر على الشرقي بعد عام ملقى في جدول مائي وعليه آثار تعذيب وحشي وحروق جراء الأحماض وسترته ملتصقة بشدة بجلده الذائب.

يخضع الشرقي، الذي كان يعمل صيدلانيا، للعلاج في مستشفى بالسعودية ولا يعتقد أنه قادر على تذكر ما حدث له أو أي شيء عن حياته السابقة عدا اسمه.

شهود عيان قالوا لأسرته إن مسلحين حوثيين ألقوا بجسده في مجرى مائي في مدينة تعز.

اعتقل آلاف الأشخاص في منشآت تابعة للحوثيين على مدار الصراع الذي يعصف باليمن، وكثير منهم تعرضوا لصنوف بشعة من التعذيب.

رابطة أمهات المختطفين في اليمن وثقت أكثر من 18 ألف حالة اعتقال في السنوات الأربع الأخيرة.

وثقت الرابطة أكثر من ألف حالة تعذيب في شبكة من السجون السرية تابعة لفصائل مختلفة تابعة لمسلحي الحوثي.

الرابطة تقول إن أكثر من 126 سجينا لقوا حتفهم جراء التعذيب.

الوكالة قالت إنها كشفت عمليات تعذيب في سجون سرية تديرها الإمارات والمليشيات اليمنية المتحالفة معها في اليمن.

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