شاهد: الاحتلال يجبر شقيقين مقدسيين على هدم منزليهما

هدمت عائلة مقدسية أمس مبناها السكني في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بضغط من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص، رغم تشييده قبل 20 عامًا.

إخطار بالهدم

بلدية الاحتلال أخطرت الشقيقين المقدسيين جوهر ومراد حشيمة، بهدم مسكنهما الواقع بحي وادي قدوم في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص، وأمهلتهما حتى العاشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري لتنفيذ قرار الهدم.

المبنى السكني مكون من منزلين بمساحة 140 مترًا مربعًا، وتم تشييده قبل عشرين عامًا، ويؤوي أسرتين من 14 فردًا.

الشقيقان الفلسطينيان حاولا استصدار ترخيص لمنزليهما طوال السنوات الماضية دون جدوى.

قيمة المخالفات والغرامات البلدية التي فرضتها بلدية الاحتلال ودفعتها عائلة حشيمة، بلغت نحو 60 ألف شيكل (16 ألف دولارًا).

هدم ذاتي