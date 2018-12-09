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سياسة|فرنسا

شاهد: الإعلام المصري يزيف حديث متظاهرة فرنسية

9/12/2018

تحت عنوان "شرطية فرنسية تبكي بحرقة" وأيضا "لا تكونوا مثل العرب لا تخربوا بلادكم" انتشر هذا المقطع في وسائل إعلام مصرية وعربية وأجنبية.

العديد من الصحف وبرامج الفضائيات المصرية وقعت في الفخ، وقدمت ترجمة مغلوطة وتفاصيل مفبركة عن المقطع، فزعمت أن السيدة هي شرطية تناشد المتظاهرين عدم تخريب بلدهم، وألا يكونوا مثل العرب.

لكن الحقيقة أن المقطع لسيدة من المتظاهرين الذين ينتمون لحركة السترات الصفراء المناهضين للحكومة، تناشد رجال الشرطة عدم قمع المظاهرات.

الترجمة الحقيقية لحديث المتظاهرة الفرنسية

"اللعنة نحن لسنا مسلحين. نحن لسنا مسلحين. انظروا ماذا تفعلون بنا! قاتلوا من أجل نسائكم وأطفالكم. ماذا تفعلون بنا! يجب أن تخجلوا من أنفسكم. ما تفعلونه عار. هناك أناس مصابون، ونحن لسنا مسلحين! اللعنة على ذلك نحن لا نمتلك أي أسلحة (تخلع الجاكيت).

نحن لسنا مسلحين. لماذا تفعلون بنا هذا؟ نحن لسنا مسلحين. كونوا معنا. اصرخوا معنا. اصرخوا معنا. لماذا هذا؟ لماذا تجرحون الناس؟ هناك قتلى. هناك قتلى يجب أن تخجلوا من أنفسكم. أنتم لديكم أطفال ونساء وأزواج وإخوة. نحن لا نكرهكم. نحن لا نكرهكم، لكن انظروا إلى حالنا، نحن لا نمتلك أي شيء. لا نمتلك أي شيء. نحن لا نكرهكم. نحن لا نكرهكم.

نحن نسألكم أن تكونوا معنا لأجل فرنسا. لأجل فرنسا. لأجل بلدنا. لأجل أمتنا. لأجل الشعب الفرنسي. لأجل الشعب الفرنسي. أنتم مواطنون فرنسيون مثلنا. نحن إخوانكم وأخواتكم. لا، لا تفعلوا أي شيء. لماذا تفعلون هذا بنا؟ نحن نعلم أن هذا يغضبكم. نحن نعلم أنكم تتألمون أيضًا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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