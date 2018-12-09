انطلاق القمة الخليجية بغياب زعماء عمان وقطر والإمارات

تنطلق اليوم الأحد القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، وسط غياب سلطان عمان قابوس بن سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الإمارات العربية، خليفة بن زايد آل نهيان.

التفاصيل:

وصل نائب رئيس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد إلى الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية الـ 39.

يعد هذا هو التمثيل الطبيعي بالنسبة لعمان؛ إذ اعتاد قابوس، منذ عام 2011، الغياب عن حضور القمم الخليجية.

الإمارات أعلنت اليوم، ترؤس محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد بلاده للقمة.

مصدر قطري مسؤول قال لوكالة الأناضول إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لن يشارك بالقمة الخليجية الـ 39، مشيرا إلى أن تمثيل قطر في القمة سيكون على مستوى "وزير دولة".

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة لأمير قطر لحضور القمة.

وكالة الأنباء الإماراتية قالت إن حاكم دبي ونائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم، سيترأس وفد الإمارات بالقمة الخليجية.

يشارك عاهل البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت، صباح الأحمد، في قمة الرياض.

أزمة خليجية:

تأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم الدول الأربع قطر بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".

عقدت آخر قمة لدول مجلس التعاون بالكويت في ديسمبر/كانون أول 2017، وكانت الأولى في ظل الأزمة الخليجية، بحضور أميري الكويت وقطر.

في المقابل، شاركت الدول الخليجية الثلاث المقاطعة للدوحة (السعودية والإمارات والبحرين) في تلك القمة، بمستوى تمثيل هو الأدنى في تاريخ مشاركات تلك الدول في القمم الخليجية.

مجلس التعاون الخليجي: