الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لعلاقات رسمية وعلنية مع السعودية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، عن "جهود حثيثة" يبذلها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتطبيع العلاقات بشكل رسمي وعلني مع السعودية، قبل انتخابات الكنيست.

الإذاعة الإسرائيلية:

نتنياهو يهدف إلى "اختراق" غير مسبوق يتعلق بتحويل العلاقات الإسرائيلية- السعودية من السر إلى العلن، وتحويلها إلى علاقات رسمية وعلنية قبل الانتخابات البرلمانية.

رئيس جهاز الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجي) يوسي كوهن، يدعم ويساعد نتنياهو في جهوده. والأمريكيون أيضًا شركاء في هذا المشروع.

القناة الثانية الإسرائيلية:

مسؤول سياسي إسرائيلي، قال إن إسرائيل تُدير اتصالات واسعة النطاق مع عدد من الدول العربية على أساس مصالحها من الملف الإيراني.

نتنياهو، يسعى لتسوية العلاقات مع السعودية وجعلها علاقات علنية ورسمية قبل الانتخابات الاسرائيلية.

إسرائيل تجري اتصالات كثيرة ومكثفة مع دول عربية أخرى على أساس المصالح لمواجهة إيران.

مكتب نتنياهو رفض التعليق على الخبر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس تشاد

خلفيات

تل أبيب تبذل جهودًا حثيثة لتطبيع العلاقات مع دول عربية وإسلامية عدة في الآونة الأخيرة.

نتنياهو أكد أنه سيزور دولة عربية قريبًا (لم يذكر اسمها)، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها رئيس تشاد إلى تل أبيب.

رئيس حكومة الاحتلال زار في وقت سابق سلطنة عمان والتقى بالسلطان قابوس.

تقارير إسرائيلية عدة تحدثت عن أن نتنياهو يسعى أيضًا لتطبيع العلاقات مع البحرين.

قبل شهرين، ذكر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن دولة البحرين تُجري حوارًا سريًا مع تل أبيب، للإعلان عن إقامة علاقات علنية بين الجانبين، تدشنها زيارة مرتقبة يجريها نتنياهو إلى المنامة.

السلطان قابوس يلتقي نتنياهو