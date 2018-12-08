نيكي هيلي: محمد بن سلمان مسؤول "تقنيا" عن مقتل خاشقجي

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت لتولي منصب سفيرة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، خلفا لنيكي هيلي التي أعلنت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أنها ستقدم استقالتها من المنصب مع نهاية 2018.