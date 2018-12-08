نيكي هيلي: محمد بن سلمان مسؤول "تقنيا" عن مقتل خاشقجي

قالت مندوب أمريكا الدائم بالأمم المتحدة نيكي هيلي إن مسؤولين بحكومة ولي العهد السعودي هم من قاموا بقتل جمال خاشقجي؛ وبالتالي فإن محمد بن سلمان مسؤول "تقنيا" عن قتل الصحفي السعودي.
أبرز ما ورد في تصريحات هيلي:
- السفيرة الأمريكية التي تغادر منصبها نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، شددت في حوار مع موقع "ذي أتلانتيك"، أمس، على أن السعودية شريك حيوي ضد إيران، وإذا كان الحديث عن مواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن السعودية سوف تكون شريكا كاملا لواشنطن في هذا الجهد.
- المسؤولة الأمريكية بعثت برسالة واضحة للرياض قالت فيها: "رغم شراكتنا الحيوية، فإننا لا يمكن أن نستمر في تلك الشراكة طالما تستمرون في انتهاج سلوك بلطجي".
- في أول تعليقات علنية تدلي بها نيكي هيلي بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رفضت المسؤولة الأمريكية فكرة أن عملية القتل التي رعتها الدولة السعودية وضعت واشنطن في اختيار بين مصالحها مع الرياض من جهة، أو الالتزام بمبادئها وقيمها من جهة أخري.
- هيلي أكدت أن الرئيس ترمب أوضح في إصراره على أن استجابة الولايات المتحدة لقضية خاشقجي يتعين ألا تقوض تحالفا مهما للمصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية.
- هيلي أضافت: لدينا مسؤولون سعوديون هم من قاموا بذلك (مقتل خاشقجي) في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، ولا نستطيع أن نمنحهم جواز مرور بتلك الفعلة لأن هذا ليس هو ما عليه أمريكا، ولهذا السبب قامت إدارة الرئيس ترمب بفرض عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا من المتورطين في عملية القتل.
- هيلي تابعت: لا تزال الإدارة الأمريكية تطالب بالمحاسبة، ونحتاج للاستمرار في طلب تلك المحاسبة حتى نحصل عليها.
- ذكرت (ذي أتلانتيك) أن هيلي لم تشر في حوارها إلى الأدلة التي قدمتها الاستخبارات المركزية الأمريكية للبيت الأبيض والكونغرس بشأن مقتل خاشقجي، غير أنها قالت في حوارها مع المجلة إن ابن سلمان باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة السعودية فإنه وفقا لها صاحب القرار في تنفيذ المصالح الاقتصادية والأمنية مع واشنطن.
- حول ما إذا كانت المحاسبة تتضمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قالت هيلي: "الإدارة الأمريكية تحتاج لأن تقرر ذلك" ولم تحدد المسؤولة الأمريكية خطوات إضافية ترغب من البيت الأبيض أن يتخذها في هذا الخصوص.
- هيلي خلصت في موضوع خاشقجي للقول: "لا يمكننا التغاضي عن مقتل خاشقجي. لا يمكننا أبدا أن نقول حسنا، الأمور على ما يرام. لا يمكننا أبدا أن ندعم سلوكا بلطجيا، ويتعين علينا أن نوضح ذلك للجميع".
- هيكي استطردت: أخطر شيء يمكن أن نفعله هو أن نغمض أعيننا عن أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الانسان. دعم القيم الأمريكية فيما وراء البحار يقع في صلب المصلحة الأمريكية، لأن لو أن هذا الانتهاك لحقوق الانسان يهدد شعبا، فكأنه يهدد العالم كله".
من هي نيكي هيلي؟
خلفيات:
- جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
- بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
- ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية بشأن المساهمة بالأزمة اليمنية وحصار قطر وسجن المعارضين السياسيين، واستخدام القوة لإرهاب الخصوم وقتل الصحفي جمال خاشقجي.