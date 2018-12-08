من هم أصحاب السترات الصفراء وكيف تشكلت حركتهم؟

أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل مسيلة للدموع لتفريق مظاهرات أصحاب السترات الصفراء، السبت، وسط العاصمة باريس، كما اعتقلت السلطات المئات قبيل ساعات من الموعد المحدد لانطلاق المظاهرات.

وأدت المصادمات مع رجال الشرطة وسط باريس إلى حدوث إصابات في صفوف المتظاهرين.

وأظهرت صور بثتها الجزيرة إطلاق رجال الشرطة "قنابل مسيلة للدموع" على أصحاب السترات الصفراء وإغلاق بعض الأزقة المؤدية إلى قوس النصر بالمدرعات في منطقة قريبة من شارع الشانزليزيه.

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اعتقال 481 شخصا صباح، السبت، تحسبا لوقوع أعمال عنف.

فمن هم أصحاب السترات الصفراء وكيف تشكلت حركتهم؟

"السترات الصفراء" مجموعات تحتج بشكل أساسي على زيادة أسعار الوقود والضرائب المفروضة عليه.

ولدت الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي من قرية صغيرة تسمى "سين ومارن" في ضواحي باريس بحسب وسائل إعلام فرنسية.

أول دعوة للخروج في مظاهرات كانت يوم السبت 17 من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

قدر عدد المحتجين في أول يوم حسب وسائل الإعلام بنحو 300 ألف متظاهر في مئات المواقع والمدن أهمها العاصمة الفرنسية باريس.

يرتدي المتظاهرون سترات صفراء حيث يتوجب وبموجِب القانون الفرنسي على جميع سائقي السيارات حملُ سترات صفراء في السيارة وارتداؤُها في حالات الطوارئ.

يقول المحتجون إنهم يطالبون بتجميد الضرائب التي يعتبرونها مضرة بالطبقة العاملة، كما يقولون إنّ خروجهم في مظاهرات هو تعبير عن استياء الضواحي الفرنسية من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه.

السترات الصفراء في فرنسا:

صحيفة لوفيغارو الفرنسية سلطت الضوء على الأزمة التي تعيشها فرنسا حيث قال فرانسوا- كزافييه بورمو FRANCOIS- XAVIER BOURMAUD إن أزمة السترات الصفراء وضعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مواجهة التاريخ. فهو لا يواجه ضجيج الأحداث اليومية وإنما التاريخ السائر إلى الأمام، كالشعار الذي اتخذه لحملته الانتخابية: إلى الأمام. هذا التاريخ الذي يكتب اليوم في الشوارع الفرنسية وفي متاريس شوارع باريس.

يقول بورمو إن أزمة السترات الصفراء ستطبع سنوات ماكرون الخمس في الرئاسة بطابعها، كما طبعت الإضرابات الكبرى في العام 1995 واحتجاجات الضواحي عهد جاك شيراك، والأزمة المالية عهد نيكولا ساركوزي، وموجة الاعتداءات الإرهابية عهد فرانسوا أولاند.

في هذه الأزمة يتمحور كل شيء حول الرئيس، والدعوات إلى استقالته شاهد على ذلك.

تراجع ماكرون عن ضريبة الكربون يضعه في موقف مر به أسلافه، رئيس خضع في النهاية للإرادة الشعبية ووجد نفسه عاجزا عن مواصلة إصلاحاته عاجزا كمن سبقه.

الكلام حاليا في الدوائر الرئاسية عن التقرب من الشارع وإجراء انعطافة اجتماعية حادة، قد تتمثل، في تغيير رئيس الحكومة بهدف تهدئة الغضب.

السترات الصفراء في بلجيكا:

في بلجيكا قالت الشرطة إنها اعتقلت نحو سبعين متظاهرا من أصحاب السترات الصفراء في مواقع مختلفة من العاصمة بروكسل.

تجمع متظاهرون أمام كل من مقر المفوضية والبرلمان الأوربيين، حيث عززت الشرطة حضورها وانتشر أفرادها في الشوارع الرئيسية تحسبا لأي أعمال عنف.

يشار إلى أن نشطاء أطلقوا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود والسياسات الضريبية للحكومة البلجيكية.

السترات الصفراء في هولندا: