مسلمو الملايو يتظاهرون في ماليزيا للدفاع عن امتيازاتهم

تظاهر عشرات آلاف المسلمين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، السبت، للدفاع عن الامتيازات التي لطالما تمتعوا بها، وذلك على وقع التوترات التي تعيشها البلاد المتعددة العرقية.

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نحو 55 ألف شخص ساروا بملابس بيضاء إلى الساحة التاريخية وسط كوالالمبور، حسب إحصاءات الشرطة، حيث هتفوا "الله أكبر" ورفعوا لافتات كتب عليها "فليحيا شعب الملايو".

الشرطة انتشرت بأعداد كبيرة في الشوارع بينما أغلقت الطرق الرئيسية من أجل التجمع، الذي يعد أول مسيرة حاشدة منذ فوز رئيس الوزراء مهاتير محمد بالانتخابات في مايو/أيار الماضي.



تشكل العرقية والديانة مسألتين حساستين في ماليزيا التي تضم مجتمعات كبيرة من المتحدرين من أصول هندية وصينية.

يبدو أن المسلمين من أكثرية الملايو يشعرون بشكل متزايد بعدم الأمان في ظل حكومة جديدة تعد أكثر تمثيلا للأقليات.

كان من المقرر أن تخرج المسيرة في الأصل للاحتجاج على خطة حكومية للمصادقة على اتفاقية للأمم المتحدة تهدف للحد من التمييز العنصري.

السلطات تخطت عن الخطة نزولا عند رغبة السياسيين المحافظين وأفراد الملايو الذين يخشون أنها قد تؤثر سلبا على الامتيازات التي يتمتعون بها في المجتمع.

المسلمون خرجوا في تظاهرة ركزت على صورة أشمل متمثلة بالدفاع عن الإسلام والسياسات التي تعود إلى عقود ويستفيد منها الملايو.

زعيم المعارضة أحمد زاهد حميدي الذي خسر حزبه "منظمة الملايو الوطنية المتحدة" في انتخابات هذا العام، قال: "إذا تم المساس بالإسلام أو بالعرقية أو بحقوقنا، فسنتحرك".

رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق المتهم في إطار فضيحة مالية كان بين الحضور.

الشرطة: التظاهرة انتهت بسلام وتفرقت الحشود في وقت لاحق بعد الظهر.

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