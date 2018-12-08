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سياسة|ماليزيا

مسلمو الملايو يتظاهرون في ماليزيا للدفاع عن امتيازاتهم

مسلمو الملايو يتظاهرون في ماليزيا
مسلمو الملايو يتظاهرون في ماليزيا
8/12/2018

تظاهر عشرات آلاف المسلمين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، السبت، للدفاع عن الامتيازات التي لطالما تمتعوا بها، وذلك على وقع التوترات التي تعيشها البلاد المتعددة العرقية.

التفاصيل
  • نحو 55 ألف شخص ساروا بملابس بيضاء إلى الساحة التاريخية وسط كوالالمبور، حسب إحصاءات الشرطة، حيث هتفوا "الله أكبر" ورفعوا لافتات كتب عليها "فليحيا شعب الملايو".
  • الشرطة انتشرت بأعداد كبيرة في الشوارع بينما أغلقت الطرق الرئيسية من أجل التجمع، الذي يعد أول مسيرة حاشدة منذ فوز رئيس الوزراء مهاتير محمد بالانتخابات في مايو/أيار الماضي.
  • تشكل العرقية والديانة مسألتين حساستين في ماليزيا التي تضم مجتمعات كبيرة من المتحدرين من أصول هندية وصينية.
  • يبدو أن المسلمين من أكثرية الملايو يشعرون بشكل متزايد بعدم الأمان في ظل حكومة جديدة تعد أكثر تمثيلا للأقليات.
  • كان من المقرر أن تخرج المسيرة في الأصل للاحتجاج على خطة حكومية للمصادقة على اتفاقية للأمم المتحدة تهدف للحد من التمييز العنصري.
  • السلطات تخطت عن الخطة نزولا عند رغبة السياسيين المحافظين وأفراد الملايو الذين يخشون أنها قد تؤثر سلبا على الامتيازات التي يتمتعون بها في المجتمع.
  • المسلمون خرجوا في تظاهرة ركزت على صورة أشمل متمثلة بالدفاع عن الإسلام والسياسات التي تعود إلى عقود ويستفيد منها الملايو.
  • زعيم المعارضة أحمد زاهد حميدي الذي خسر حزبه "منظمة الملايو الوطنية المتحدة" في انتخابات هذا العام، قال: "إذا تم المساس بالإسلام أو بالعرقية أو بحقوقنا، فسنتحرك".
  • رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق المتهم في إطار فضيحة مالية كان بين الحضور.

 

  • الشرطة: التظاهرة انتهت بسلام وتفرقت الحشود في وقت لاحق بعد الظهر.
خلفية
  • يتمتع أفراد الملايو الذين يشكلون نحو 60 في المئة من سكان البلد البالغ عددهم 32 مليونا بميزات أساسية تقدمها الدولة على غرار معونات مالية والمساعدة في الحصول على وظائف حكومية.
  • نشأت السياسات المحابية للملايو بعد أعمال عنف وقعت بين أفراد العرقية والمجتمعات الصينية في 1969 وأسفرت عن مقتل نحو 200 شخص.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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