محكمة أمريكية ترفض تطبيق قرار ترمب بشأن اللجوء

ألحقت محكمة استئناف أمريكية هزيمة بالرئيس دونالد ترمب، أمس، عندما رفضت السماح بتطبيق أمره الذي يمنع لجوء المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة.

وكتب حُكم الدائرة التاسعة القاضي "جاي بايبي" الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو. بوش، واتفق بايبي مع المحكمة الأدنى على أن سياسة ترمب "تتجاوز سلطته على الأرجح". وقال بايبي في حكمه "حاول الرئيس الالتفاف على الكونغرس".

التفاصيل:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استشهد بنظام الهجرة المرتبك لإعلانه في الآونة الأخيرة بأن المسؤولين سيتعاملون فقط مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقاط دخول رسمية.

رفعت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعاوى قضائية إذ قالت إن أمر ترمب الصادر في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني ينتهك قانون الهجرة.

قاض في سان فرانسيسكو أصدر في الشهر الماضي أمرا يقيد مؤقتا قواعد اللجوء على مستوى البلاد، ووصفت وزارة العدل هذا الحكم بأنه "عبثي" وطلبت من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف السماح تطبيق سياسة ترمب أثناء سير الدعاوى القضائية.

دأب ترمب على مهاجمة الدائرة التاسعة، التي تضم عددا أكبر من القضاة الذين عينهم رؤساء ديمقراطيون، متهما إياها بإحباط مبادراته السياسية لاسيما بشأن الهجرة.

خلفيات: