شاهد: إصابة مراسل الجزيرة مباشر أثناء اشتباكات باريس

أصيب مراسل الجزيرة مباشر في باريس محمد الرماش أثناء تغطيته أحداث العنف الدائرة بين قوات الشرطة ومتظاهري "السترات الصفراء".

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر، الرماش،بعد إصابته جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة بكثافة على المتظاهرين، قبل أن يقوم بالتحرك من مكانه والاستلقاء ثم استنشاق الخل في محاولة للتغلب على أثر الغازات المسيلة للدموع التي أصابت عينيه.

اشتباكات مستمرة

مراسل الجزيرة مباشر في باريس، قال، إن الشرطة الفرنسية بدأت في استخدم غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه، ما أدى لحدوث بعض الإصابات، مشيرا إلى وجود جرحى من بين صفوف المحتجين جراء محاولة الشرطة تفريق المظاهرات.

رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، أعلن اعتقال 481 شخصا خلال احتجاجات السترات الصفراء المتواصلة بالبلاد. وذكرت السلطات الفرنسية أن الشرطة عثرت بحوزتهم على أشياء مثل المطارق ومضارب البيسبول وكرات معدنية.

رئيس الوزراء: سنبذل قصارى جهدنا ليمر اليوم من دون عنف كي نستطيع مواصلة الحوار الذي بدأناه، في ظل أفضل ظروف ممكنة.

تم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى بينما انتشر آلاف من رجال الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب تجتاحها منذ عقود.

تجمع مئات المحتجين حول قوس النصر الذي كتب المحتجون عليه عبارات تعبر عن غضبهم