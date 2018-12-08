روحاني: من يفرضون العقوبات لن يكونوا في مأمن من المخدرات والقنابل

توقع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، "طوفانا" من المخدرات واللاجئين والهجمات على الغرب إذا أضعفت العقوبات الأمريكية قدرة إيران على احتواء هذه المشكلات.

التفاصيل:

روحاني قال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء "أحذر من يفرضون هذه العقوبات من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب.. فلن تكونوا في مأمن من طوفان المخدرات والساعين للجوء والقنابل والإرهاب".

روحاني أضاف خلال مؤتمر عن الإرهاب والتعاون الإقليمي حضره رؤساء برلمانات من أفغانستان والصين وباكستان وروسيا وتركيا. أن "الإرهاب الاقتصادي هو إثارة الفزع في دولة وإثارة الخوف في دول أخرى تنوي الاستثمار فيها. إن انسحاب أمريكا (من الاتفاق النووي) مثال واضح دون شك للإرهاب الاقتصادي".

روحاني نبه أوربا التي عارضت بشدة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الى أن مسائل كثيرة على المحك في جهودها للالتفاف على العقوبات الأمريكية والاستمرار في التجارة مع إيران.

روحاني تابع "عليهم أن يعرفوا أنهم عبر فرض عقوبات على إيران، سيضرون بقدرتنا على مكافحة المخدرات والإرهاب"، في إشارة إلى جهود طهران لمكافحة التهريب وخصوصا من أفغانستان.

تهريب المخدرات يمثل تحديا كبيرا أمام إيران إذ تقع على الحدود مع أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، وكذلك مع باكستان التي تعد دولة رئيسية تمر من خلالها المخدرات.

تقرير للأمم المتحدة عام 2014 أظهر أن الفضل يرجع لإيران في ثلثي ضبطيات الأفيون وربع ضبطيات الهيروين والمورفين على مستوى العالم في 2012.

"برميل بارود"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن الولايات المتحدة تبيع أسلحة للشرق الأوسط بما يزيد عن احتياجات المنطقة مما يحولها إلى "برميل بارود"، حسبما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

ظريف حذر من مخاطر صفقات السلاح الأمريكية الكبيرة في الشرق الأوسط حيث تعد السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، من كبار مشتري الأسلحة من الغرب.

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