ترمب: تيلرسون كان غبيا وكسولا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون أن الرئيس دونالد ترمب "غير منضبط" وأراد دائما خرق القانون، ليأتي رد الرئيس الأمريكي بوصفه تيلرسون اليوم بأنه كان "غبيا كصخرة".

التفاصيل:

تيلرسون الذي طرد من وظيفته في مارس/ آذار الماضي لم يحاول أبدا أن يخفي علاقته السيئة مع ترمب خلال مقابلة تلفزيونية نادرة الخميس الماضي كجزء من عشاء خيري في مسقط رأسه تكساس.

تيلرسون قال للصحفي المخضرم بوب شيفر على قناة "سي بي أس" التي بثت مقاطع من المقابلة "اعتقد أن جزءا من ذلك يعود في الحقيقة إلى اختلاف أساليبنا بشكل صارخ".

تيلرسون تحدث عن عمله مع ترمب وقال: الشيء الصعب بالنسبة لي هو قدومي من شركة إكسون موبيل التي تمتاز بالانضباط العالي والتركيز، ثم العمل مع رجل غير منضبط، لا يحب القراءة، ولا يقرأ التقارير، ولا يحب الاهتمام بالتفاصيل، ولا يقول سوى"هذا ما أعتقده".

تيلرسون أضاف "كنت أقول له حسنا سيدي الرئيس، أفهم ما الذي تريد عمله لكن لا يمكنك القيام بذلك بهذه الطريقة، لأن فيها انتهاك للقانون وانتهاك للمعاهدات".

تيلرسون تابع "كان يصاب حقا بالإحباط"، متابعا "أعتقد أنه سئم مني لكوني الرجل الذي يقول له كل يوم لا تستطيع فعل هذا، ودعنا نتكلم حول ما الذي نستطيع فعله".

تيلرسون أكد أنه يعتقد أن روسيا حاولت بالفعل التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 من أجل إضعاف الثقة. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحسب للأمور بعناية" ويلعب "شطرنج ثلاثي الأبعاد" بما يعنى أنه يستخدم استراتيجيات سياسية متقدمة في التعامل مع القضايا.

تيلرسون أشار إلى تعامل ترمب مع موقع تويتر: سأكون صادقا معكم، لقد كان أمرا مربكا بالنسبة لي أن يبدو أن الشعب الأمريكي يريد أن يعرف مقدارا ضئيلا للغاية عن القضايا بحيث تكفيه 128 حرفا". وشدد تيلرسون أن ذلك ليس انتقادا لترمب.

رد ترمب

ترمب أعرب عن غضبه بعد ساعات في تغريدة قاسية قال فيها إن تيلرسون "لا يمتلك الأهلية العقلية المطلوبة" ليكون على رأس الدبلوماسية الأمريكية.

ترمب أضاف "كان غبيا كصخرة ولم استطع التخلص منه بالسرعة الكافية. كان كسولا إلى حد كبير. الآن بات اللعب بطريقة مختلفة كليا، وروح معنوية عظيمة في الخارجية".

ترمب أثنى على خليفة تيلرسون المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وقال بأنه "يقوم بعمل رائع".

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

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