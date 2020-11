ترمب: تيلرسون كان غبيا وكسولا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون أن الرئيس دونالد ترمب "غير منضبط" وأراد دائما خرق القانون، ليأتي رد الرئيس الأمريكي بوصفه تيلرسون اليوم بأنه كان "غبيا كصخرة".

التفاصيل:

رد ترمب

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018