الشرطة المصرية تصفي اثنين بدعوى تنفيذهما هجوما على مسيحيين

قالت الشرطة المصرية، إنها قتلت "مسلحين" اثنين بدعوى تنفيذهما هجوما على حافلة أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الوزارة، السبت، في بيان إن الشرطة مدعومة بقوات من الجيش عثرت على المسلحين في محافظة أسيوط الواقعة جنوبي الصعيد.

وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت مقتل 19 مسلحا ضالعين في الاعتداء المذكور بعد يومين من وقوعه.

بيان الداخلية المصرية:

وزارة الداخلية قالت في بيان إنها قتلت مسلحين اثنين "نفذا هجوما" وقع الشهر الماضي على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا.

البيان: "أسفر تتبع وملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بنطاق محافظة أسيوط.

البيان: الشرطة عثرت بحوزة المسلحين على "3 بنادق آلية وطبنجة وكمية من الطلقات".

البيان: "تمت مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأسفر ذلك عن مقتل 2 من "العناصر الإرهابية" المنفذة للحادث والمكنيين: أبو مصعب وأبو صهيب".

البيان: قوات الأمن عثرت على إحدى المركبات التي استخدمت في الهجوم الذي وقع في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مسيحيين كانوا في طريق عودتهم من تعميد أحد الأطفال في دير بوسط مصر.

البيان: تم العثور على الهاتف المحمول لأحد ضحايا الهجوم ويدعى كمال يوسف شحاتة.

الطريق إلى دير الأنبا صموئيل بصعيد مصر

خلفية: