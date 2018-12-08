الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية

دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، السبت، إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كل الأحزاب السياسية اليمنية.

وأدلى عبد السلام بالتصريحات على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية التي انطلقت أمس الخميس.

أبرز ما جاء في حديث عبد السلام:

عبد السلام قال إن الحوثيين يتقبلون فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دورا في مطار صنعاء في إطار مسعى لإعادة فتحه.

وقال محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي إنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة الساحلية "منطقة محايدة".

كبير مفاوضي الحوثيين أشار إلى أن الحل السياسي ينبغي أن يشمل فترة انتقالية لها إطار زمني محدد، وقال إن الإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد.

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