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سياسة

الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ووزيرة خارجية السويد يدشنان محادثات السلام
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ووزيرة خارجية السويد يدشنان محادثات السلام
8/12/2018

دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، السبت، إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كل الأحزاب السياسية اليمنية.

وأدلى عبد السلام بالتصريحات على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية التي انطلقت أمس الخميس.

أبرز ما جاء في حديث عبد السلام:
  • عبد السلام قال إن الحوثيين يتقبلون فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دورا في مطار صنعاء في إطار مسعى لإعادة فتحه.
  • وقال محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي إنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة الساحلية "منطقة محايدة".
  • كبير مفاوضي الحوثيين أشار إلى أن الحل السياسي ينبغي أن يشمل فترة انتقالية لها إطار زمني محدد، وقال إن الإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد.
تفاصيل:
  • الأطراف المتصارعة في اليمن بدأت محادثات مباشرة في السويد، أمس الخميس، قد تستمر حتى 10 أيام.
  • المحادثات تأتي في محاولة لتهدئة العنف وتجنب حدوث المزيد من الأزمات الإنسانية في البلد الذي مزقته الحرب، وهي أول مناقشة مباشرة بين الطرفين خلال عامين.
  • مسؤول بالأمم المتحدة قال: "إنهم يجتمعون في غرف ومجموعات مختلفة، وتحدث الأمور بالتوازي، وينتقل المبعوث الخاص من غرفة إلى أخرى".
  • مسؤولو الأمم المتحدة، أوضحوا أنهم منحوا الجانبين ما يكفي من الوقت لمناقشة جميع القضايا المعلقة، مع العلم بأنه لا يوجد موعد نهائي للمحادثات، وقالوا:" لقد انتهينا عندما قرر الطرفان أننا انتهينا، وليس من حقنا أن نقرر، نحن هنا لتسهيل المناقشات".
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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