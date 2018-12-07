هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بالسماح بلقاء الناشطات المعتقلات

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات السعودية إلى السماح لمراقبين مستقلين دوليين بلقاء ناشطات حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو/ أيار الماضي للتأكد من سلامتهن.

التفاصيل:

المنظمة قالت في بيان أنها تلقت في 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تقريرا من "مصدر مطلع" يشير إلى تعرض ناشطة رابعة للتعذيب، وأنه بالاستناد إلى مصادر مختلفة، فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.

بيان المنظمة تحدث عن "الأكاذيب المستمرة" من الرياض منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

البيان أضاف أنه "ينبغي على السعودية أن تحقق فورا وبشكل موثوق في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي أشخاص متورطين في تعذيب أو سوء معاملة المحتجزين".

السلطات السعودية نفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعرض نشطاء سعوديين، بينهم نساء، لتحرّش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم، مشيرة الى أنها تقارير "لا أساس لها".

في مايو/ أيار الماضي، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة وسط حملة واسعة استهدفت علماء ومشايخ ومفكرين.

السلطات وجهت للنشطاء تهمة "بالإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما قالت وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".

تعذيب المعتقلات: