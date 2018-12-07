مصر.. التحقيق في واقعة تصوير فيلم "إباحي" أعلى الهرم الأكبر

أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، التحقيق في واقعة تصوير فيلم "إباحي"، أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو" غرب القاهرة.

وشارك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفيديو والصورة، مصحوبة بآلاف التعليقات الساخرة والغاضبة.

ما القصة؟

قبل يومين، نشر مصور دنماركي شاب، مقطع فيديو وصفته وسائل إعلام محلية بـ "الإباحي" مع صديقته أعلى هرم "خوفو"، عبر حساباته بمواقع التواصل، ما أثار ردود فعل غاضبة نقلتها تقارير محلية مصرية.

المصور الدنماركي(Andreas Hvid – أندرياس هيفيد) نشر الفيديو على حسابه عبر "إنستغرام" مع صديقته، خلال تسللهما ليلا هربًا من شرطة السياحة المصرية ليتسلقا الهرم الأكبر، وعلق عليه قائلاً "أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفاً من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور ساعات عدة من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم".

الفيديو جاء صادماً خاصة أنه يتضمن بعض "المقاطع الإباحية" بين المصور الدنماركي وصديقته، وهو ما اعتبره البعض "استهانة بتاريخ مصر" وفتح النيران على مسؤولي وزارتي السياحة والآثار في مصر.

https://www.instagram.com/p/BrBMpbDlY8o/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading

من هو المصور "أندرياس هيفيد"؟

"أندرياس هيفيد" مصور دنماركي، ولد عام 1995 في مدنية "آرهوس" الدنماركية، يعشق التسلق، منذ الـ13 من عمره، حيث بدأ استكشاف أماكن "آرهوس" الخفية، وكان يتسلق أسطح المدينة، ليشعر بالسحب، وفقا لوصفه على موقعه الخاص.

لدى "أندرياس" موقع خاص به، ينشر خلاله صوره، إلى جانب حساب بموقع "Flickr" للصور، ينشر فيه صوره من كل بلاد العالم التي يسافر إليها ليتسلق قممها.

في السنوات الأخيرة سافر "أندرياس" لدول في أوربا الشرقية وآسيا، وتسلق عدة أبراج شاهقة في هونغ كونغ، وبانكوك وغيرها.

تحقيق رسمي:

وزارة الآثار المصرية، قالت، في بيان الجمعة، إن وزيرها خالد العناني أحال مذكرة للنائب العام نبيل صادق "للتحقيق في واقعة تسلق أحد الأشخاص للهرم وادعائه تصوير فيلم إباحي أعلاه".

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، مصطفى وزيري، أكد أنهم بدأوا فحص الفيديو الذي نشره المصور الدنماركي للتأكد من مدى صحته، قائلاً "ربما يكون فوتوشوب مثلما حدث مع صورة علم السعودية التي تكسو الأهرامات المفبركة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام".

مدير منطقة الهرم الأثرية أشرف محيي الدين، قال إنه يجهز بلاغا للنيابة العامة للتحقيق في الفيديو، مؤكداً أن المنطقة الأثرية تغلق أبوابها في الخامسة مساءً وتُسلم لشرطة السياحة والآثار التي تتولى تأمين المنطقة بعد إخلائها من الزوار، وكما يبدو في المقطع المصور، فإنه التقط مساءً وهو أمر شبه مستحيل، قائلاً "تعكس بعض اللقطات في المقطع أن بعض بلوكات الهرم صغيرة جداً، ومن المحتمل أن يكون فوتوشوب".

قانون حماية الآثار بمصر يحظر تسلق أهرامات الجيزة الثلاثة، التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

خلفية: