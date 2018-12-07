فشل مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة لإدانة حماس

فشلت الولايات المتحدة في الحصول على العدد اللازم من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار تقدمت به يدين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

التفاصيل:

مشروع القرار الأمريكي حصل على موافقة 87 دولة فيما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 دولة عن التصويت ولم تصوت 16 دولة.

الموافقة على مشروع القرار كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

قبل التصويت على مشروع القرار، نجحت الكويت بفارق ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي ينصّ على وجوب حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين، وليس الأغلبية البسيطة، لاعتماده.

رغم أن قرارات الجمعية غير ملزمة لكنها قد تنطوي على ثقل سياسي.

مندوبة واشنطن نيكي هيلي كتبت إلى الدول الأعضاء تحثهم على التصويت لصالح مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.

هيلي وجهت تحذيرا للدول قائلة "الولايات المتحدة تتعامل مع نتيجة هذا التصويت بمنتهى الجدية".

المندوبة الأمريكية قالت أمام الجمعية العامة قبل التصويت "قبل أن تروج الجمعية العامة للتسويات والمصالحة بين الفلسطينيين وإسرائيل بشكل يعتد به، عليها أن تدين، بشكل علني لا لبس فيه وبدون شروط مسبقة، إرهاب حماس".

هيلي انتقدت "سياسة الكيل بمكيالين" على حساب إسرائيل، قائلة إنّ الجمعيّة العامّة "لم تقُل يوماً أيّ شيء عن حماس".

نيكي هيلي، التي ستتنحى عن منصبها بنهاية العام، من أشد المدافعين عن إسرائيل.

السفير الكويتي منصور العتيبي، نيابة عن المجموعة العربية، دعا قبل التصويت الدول الأعضاء إلى رفض مشروع القرار الأمريكي.

مشروع القرار نص على إدانة "حماس لإطلاقها المتكرّر صواريخ نحو إسرائيل وتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر".

مشروع القرار طالب "حماس وكيانات أخرى بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بأن توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".

رد حماس:

حركة المقاومة الإسلامية حماس رحبت بنتيجة التصويت، معتبرة إياها "صفعة" لإدارة ترمب.

الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري قال إنّ "فشل المشروع الأمريكي في الأمم المتحدة يمثّل صفعة للإدارة الأمريكية وتأكيداً على شرعية المقاومة ودعماً سياسياً كبيراً للشعب والقضية الفلسطينية".

الرئاسة الفلسطينية: