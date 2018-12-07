شاهد: هولندي يتظاهر بمفرده ضد إسرائيل منذ 5 أعوام

ينظم الناشط الهولندي سيمون فروفي، مظاهرات فردية في عاصمة بلاده أمستردام منذ نحو 5 أعوام بهدف تسليط الضوء على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

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