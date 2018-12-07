شاهد: ميركل "تترجل" عن رئاسة حزبها بعد 18 عاما

وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في آخر خطاب لها رئيسة "للاتحاد الديموقراطي المسيحي" نداء من أجل الدفاع عن القيم المسيحية والديمقراطية لمواجهة صعود التيارات القومية والشعبوية.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر العام للحزب الذي سينتخب قيادة جديدة خلفا لها "أدرك الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بمرارة خلال السنوات الأخيرة إلى أين يقودنا خلاف لا ينتهي".

والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري يشكلان ما يعرف باسم (التحالف المسيحي).

ميركل تدعو للوحدة ونبذ الفرقة:

ميركل تدعو للوحدة ونبذ الفرقة

ميركل أوضحت أن وحدة المسيحيين الديمقراطيين تقود في المقابل إلى وجهة واضحة، وهي تنصيب الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري للمستشار الألماني على مدار 50 عاما من إجمالي 70 عاما في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كلمات ميركل الواعظة تأتي على خلفية اختيار المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم قيادة جديدة للحزب، وذلك بعد أن شغلت ميركل المنصب على مدار 18 عاما.

تحتدم المنافسة في التصويت المرتقب بشغف بين الأمينة العامة للحزب "أنيغريت كرامب- كارينبوير" والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب "فريدريش ميرتس، وينضم إلى قائمة المنافسين وزير الصحة الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه في الفوز تعد ضعيفة.

هناك مخاوف داخل الحزب من تزايد الفجوة بين الأجنحة المختلفة داخله عقب اختيار قيادته الجديدة.

على هذه الخلفية أكدت ميركل على الشعار الذي اختارته للمؤتمر العام للحزب "الدمج. والقيادة المشتركة" مضيفة أن حزبها يستحق تولي القيادة في ألمانيا بصفته حزب شعبي يمثل تيار الوسط السياسي.

ميركل تودع القيادة لوجوه جديدة:

أنغيلا ميركل تودع أعضاء حزبها