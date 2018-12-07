شاهد: مقطع فيديو لاعتقال طلاب يثير الغضب في فرنسا

أثار مقطع فيديو يظهر أفرادا من الشرطة الفرنسية وهم يلقون القبض على عشرات الطلاب غضبا في الأوساط السياسية وبين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
التفاصيل:
- المقطع يظهر العشرات من طلاب إحدى المدارس الثانوية وهم جالسون على ركبهم وأيديهم خلف ظهورهم وفوق رؤوسهم وهم محاطون بأفراد شرطة مكافحة الشغب.
- حساب مجموعة "مراقبي عنف الشرطة" على تويتر كان أول من نشر المقطع المصور.
- الطلاب ظهروا في المقطع وهم محاطون بعدد من رجال الشرطة المجهزين بمعدات مكافحة الشغب كالهروات والدروع.
- حساب مجموعة "مراقبي عنف الشرطة" على تويتر كان أول من نشر المقطع المصور.
- الطلاب ظهروا في المقطع وهم محاطون بعدد من أفراد الشرطة المزودين بمعدات مكافحة الشغب كالهروات والدروع.
- صحيفة "ليبراسيون" قالت إن الفيديو لتوقيف الشرطة 153 طالبا من مدرسة ثانوية في مدينة "مانت لاجولي" بمنطقة إيل دو فرانس، شمال وسط فرنسا.
- مرشح الرئاسة السابق عن الحزب الاشتراكي بينوا آمون وصف المقطع بأنه "تقشعر له الأبدان، وغير مقبول"، قائلا "ما الذي يمكن أن تحصده السلطات إلا الغضب؟".
- ماتيلدا بانو من حزب "فرنسا التي لا تقهر" اليساري الراديكالي كتبت على تويتر "إن جعل طلاب مدرسة ثانوية يركعون وأيديهم على رؤوسهم، محاطين برجال الدرك (الأمن)، يُعاملون كمنظمة إرهابية – هل تلك هي أساليبكم الجديدة؟".
- النقابة العامة لمعلمي الدرجة الثانية عن صدمتها من المشاهد التي ظهرت في المقطع المصور.
- نائب الأمين للنقابة قال في تصريحات لإذاعة محلية "لقد صدمنا للغاية.. هذه الصور غير لائقة لديمقراطيتنا".
- لكن فاليري بيكريس، رئيسة المجلس المحلي للمنطقة التي تقع فيها المدرسة، وصفت مظاهرات الطلاب بأنها "مشاهد حقيقية لحرب العصابات".
- فاليري قالت " أشعر بالصدمة إزاء العنف الذي انتشر في مدارس فرنسا الثانوية منذ أسبوع، كان لدينا مشاهدة حقيقة لحرب العصابات، سرقة سيارات وصناديق قمامة، وتهديد معلمين، لذا اعتقد أنه لابد من أن تهدأ الأوضاع".
- الاتحاد الوطني لطلاب المدارس الثانوية واتحاد المدارس الثانوية المستقلة والديمقراطية دعيا "الطلاب إلى التظاهر الخميس والجمعة للمطالبة بالتخلي عن نظام إصلاح التعليم الثانوي، والاحتجاج على نظام القبول في الجامعات".
- وسائل إعلام محلية قالت إن الشرطة أوقفت 700 طالبا في جميع أنحاء فرنسا.
- صحف وإذاعات قالت إن الشرطة اتهمت أكثر من مئة طالب "بالمشاركة في تجمعات مسلحة".
- تزامنت المظاهرات مع احتجاجات "السترات الصفراء" ضد غلاء أسعار الوقود، وتكاليف المعيشة.
- وأجبرت مظاهرات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على تقديم تنازلات، أبرزها إلغاء الضرائب على الوقود كان من المقرر فرضها عام 2019 المقبل.