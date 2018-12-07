تقرير: ترمب يختار المتحدثة باسم الخارجية مندوبة في الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختار المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، الصحفية السابقة في (فوكس نيوز) سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مصادر إن ترمب سينشر تغريدة الجمعة بشأن اختيار ناورت لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها نيكي هيلي التي أعلنت استقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ناورت في الأمم المتحدة:
- ناورت، 48 عاما، عملت في السابق كمراسلة ومذيعة في قناة فوكس الإخبارية ولا تملك أي خبرات سابقة في السياسة أو صناعة العملية السياسية.
- تم تعيين ناورت كمتحدثة باسم وزارة الخارجية في أبريل/ نيسان 2017.
- وفي وقت سابق من عام 2018 الجاري اختيرت ناورت كقائمة بأعمال وكيل الوزارة للدبلوماسية والشؤون العامة.
- شبكة (إيه.بي.سي) ذكرت في نوفمبر/ تشرين الثاني أن المنصب عرض على ناورت لكن لم يتضح آنذاك إن كانت قبلت.
- الشهر الماضي، قال الرئيس دونالد ترمب إنّه ينظر "على نحو جاد" في تعيين ناورت في هذا المنصب، قائلا أمام وسائل الإعلام :"هي ممتازة، إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة، إنها تدعمنا منذ وقت طويل".
- يتطلب ترشيح ناورت للمنصب الحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ.