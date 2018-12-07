تقرير: ترمب يختار المتحدثة باسم الخارجية مندوبة في الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختار المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، الصحفية السابقة في (فوكس نيوز) سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مصادر إن ترمب سينشر تغريدة الجمعة بشأن اختيار ناورت لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها نيكي هيلي التي أعلنت استقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ناورت في الأمم المتحدة: