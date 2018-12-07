انتقادات حادة ضد ماتيس وبومبيو بسبب موقفهما من قضية خاشقجي

السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام

غراهام أضاف "ليس هناك دليل قاطع، هناك منشار قاطع"، في إشارة إلى التفاصيل المروعة التي تحدثت عن تقطيع مختص في التشريح جثة خاشقجي بمنشار.