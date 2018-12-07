الفيفا يطالب تايلاند بعدم تسليم لاعب بحريني إلى بلاده

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعودة لاعب الكرة البحريني حكيم العريبي إلى أستراليا، حيث حصل على اللجوء السياسي.

التفاصيل:

جاء ذلك في بيان للفيفا بعد قرار السلطات التايلاندية توقيف العريبي بطلب من المنامة، وبحث قرار ترحيله إلى البحرين.

بيان الفيفا قال " لابد من عودة العريبي إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن".

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين قالت إن حكومة بلادها تتابع قضية العريبي في تايلاند من خلال القنوات الدبلوماسية.

الوزيرة قالت إنّ الحكومة الأسترالية شعرت بقلق بالغ حيال وضع العريبي.

بين أضافت" زار موظفونا في تايلاند العريبي ونحن ممتنون للسلطات التايلاندية على الدعم الذي يقدمونه له، ونأمل أن نرى قرارا سريعا يضمن سلامته في المستقبل".

بدوره، نقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (مقره لندن) عن العريبي مطالبته الأمم المتحدة ولاعبي كرة القدم بالتدخل قائلا إنّ مصيره في خطر.

العريبي قال " إذا تم ترحيلي إلى البحرين، لا تنسوني، أعرف ما سيحدث لي، وأعرف أنه سوف يتم تعذيبي للاعتراف بأشياء لم أفعلها أبداً، أرجوكم استمروا في كفاحكم من أجل إنقاذي".

ألقت السلطات التايلاندية القبض على حكيم العريبي لدى وصوله إلى مطار بانكوك هذا الأسبوع بموجب مذكرة للشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من البحرين.

في 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن العريبي 10 سنوات بتهمة تخريب قسم شرطة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب.

اللاعب قال إنه كان يمثل البحرين في مباراة بثت على الهواء مباشرة عندما وقعت الجريمة المزعومة.

العريني أكد تعرضه للتعذيب في سجون البحرين عند احتجازه عام 2012.

حصل العريبي، الذي كان يلعب في منتخب بلاده، على حق اللجوء في أستراليا عام 2017 ويلعب الآن في أحد أندية مدينة ملبورن.

منظمة (هيومن رايتس ووتش) قالت إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة أخيه السياسية خلال احتجاجات عام 2011.

خلفية: