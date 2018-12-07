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سياسة

الفيفا يطالب تايلاند بعدم تسليم لاعب بحريني إلى بلاده

7/12/2018

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعودة لاعب الكرة البحريني حكيم العريبي إلى أستراليا، حيث حصل على اللجوء السياسي.

التفاصيل:

جاء ذلك في بيان للفيفا بعد قرار السلطات التايلاندية توقيف العريبي بطلب من المنامة، وبحث قرار ترحيله إلى البحرين.

  • بيان الفيفا قال " لابد من عودة العريبي إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن".
  • وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين قالت إن حكومة بلادها تتابع قضية العريبي في تايلاند من خلال القنوات الدبلوماسية.
  • الوزيرة قالت إنّ الحكومة الأسترالية شعرت بقلق بالغ حيال وضع العريبي.
  • بين أضافت" زار موظفونا في تايلاند العريبي ونحن ممتنون للسلطات التايلاندية على الدعم الذي يقدمونه له، ونأمل أن نرى قرارا سريعا يضمن سلامته في المستقبل".
  • بدوره، نقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (مقره لندن)  عن العريبي مطالبته الأمم المتحدة ولاعبي كرة القدم بالتدخل قائلا إنّ مصيره في خطر.
  • العريبي قال " إذا تم ترحيلي إلى البحرين، لا تنسوني، أعرف ما سيحدث لي، وأعرف أنه سوف يتم تعذيبي للاعتراف بأشياء لم أفعلها أبداً، أرجوكم استمروا في كفاحكم من أجل إنقاذي".
  • ألقت السلطات التايلاندية القبض على حكيم العريبي لدى وصوله إلى مطار بانكوك هذا الأسبوع بموجب مذكرة للشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من البحرين.
  • في 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن العريبي 10 سنوات بتهمة تخريب قسم شرطة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب.
  • اللاعب قال إنه كان يمثل البحرين في مباراة بثت على الهواء مباشرة عندما وقعت الجريمة المزعومة.
  •  العريني أكد تعرضه للتعذيب في سجون البحرين عند احتجازه عام 2012.
  •  حصل العريبي، الذي كان يلعب في منتخب بلاده، على حق اللجوء في أستراليا عام 2017 ويلعب الآن في أحد أندية مدينة ملبورن.
  • منظمة (هيومن رايتس ووتش) قالت إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة أخيه السياسية خلال احتجاجات عام 2011.
خلفية:
  • الشرطة التايلاندية قالت الجمعة إنّ إحدى محاكم البلاد ستنظر في قرار ترحيل العريبي إلى البحرين.
  • قائد شرطة الهجرة في تايلاند، الجنرال سوراشيت هاكبارن قال إن توقيف العريبي جاء وفقا للقانون وبناء على طلب من البحرين.
  • العريبي ناشد السلطات الأسترالية بالضغط على تايلاند كي لا تقوم بترحيله إلى البحرين، خشية تعرضه للسجن والانتهاكات هناك.
  • البحرين تشهد اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011.
  •  السلطات البحرينية أصدرت العديد من أحكام الإدانة بحق العديد من قيادات وأفراد المعارضة البحرينية منذ ذلك الوقت.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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