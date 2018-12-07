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سياسة

الأناضول: الادعاء الأمريكي يسحب طلب تمديد سجن مسؤول تركي

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب
7/12/2018

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن مكتب الادعاء في نيويورك سحب طلبا بتمديد الحكم بسجن مسؤول سابق في بنك خلق التركي الذي تملكه الدولة.

التفاصيل:
  • الأناضول قالت إن المحكمة طلبت من مكتب الادعاء تقديم تفاصيل بشأن الطلب بحلول السادس من ديسمبر/ كانون الأول لكن تم سحب الطلب في وقت لاحق.
  • في آذار/مارس 2017، أوقفت السلطات الأمريكية نائب المدير العام السابق لبنك "مصرف خلق" التركي محمد هاكان.
  • في مايو/ أيار، قضت محكمة أمريكية بسجن أتيلا 32 شهرا لمساعدته إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
  • الادعاء العام الأمريكي اعتبر العقوبة غير رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف.
  • المحكمة أمهلت الادعاء العام حتى 6 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري لعرض حيثيات طلب الاستئناف لزيادة العقوبة.
  • لم يقدم الادعاء الحيثيات وتراجع عن طلب الاستئناف.
  • في أغسطس/ آب الماضي، تقدم أتيلا بطلب استئناف ضد الحكم وطلب تبرئته.
  • من المنتظر أن يتم اخلاء سبيل أتيلا في 25 تموز/يوليو العام المقبل.
خلفية:
  • بنك خلق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، يواجه غرامات أمريكية محتملة على خلفية القضية.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف القضية بأنها هجوم سياسي على حكومته.
  • أردوغان قال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنه ناقش قضية بنك خلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشيرا إلى أن المحادثات مضت "في مسار إيجابي".
  • أردوغان أضاف أن ترمب أخبره أنه "سيصدر تعليمات للوزارات المعنية على الفور" فيما يتصل بالقضية.
  • في الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، إن الجانبين ناقشا ترحيل أتيلا إلى تركيا حيث يمكن أن يقضي بقية فترة سجنه.
المصدر : الأناضول + رويترز
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